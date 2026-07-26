"No-makeup": así fue el look de Marcela Kloosterboer que sorprende en el invierno de 2026 Estas fueron las prendas y el estilo de belleza que eligió la actriz para una salida nocturna durante esta época del año. Agregar C5N en









La actriz apostó por un look sencillo para una salida de invierno. Redes sociales

Marcela Kloosterboer sorprendió con un look no-makeup ideal para el invierno.

La actriz apostó por un maquillaje natural que resaltó sus facciones con un acabado sutil.

También completó su imagen con un peinado sencillo que acompañó el estilo elegido.

Su propuesta refleja la tendencia que combina naturalidad, comodidad y sofisticación. Las tendencias de belleza siguen apostando por la naturalidad y cada vez son más las figuras que eligen estilos sencillos para sus apariciones públicas. En esa línea, Marcela Kloosterboer volvió a captar la atención con una propuesta que combinó un maquillaje casi imperceptible con un outfit ideal para las noches más frías del invierno.

La actriz compartió una imagen de una salida nocturna acompañada por la frase "Un vinito y a dormir", donde dejó ver un marcado look no-makeup. Con una piel luminosa, cejas peinadas de forma natural, una sutil aplicación de máscara de pestañas y labios en tono rosa nude, logró un acabado fresco que resaltó sus facciones sin recurrir a un maquillaje cargado.

El look de la actriz para una salida casual de invierno. Redes sociales Para completar esa estética minimalista, Kloosterboer eligió un suéter de lana gruesa en color negro con cuello alto, una prenda que aportó abrigo y elegancia. La combinación entre el tejido oscuro y el maquillaje de efecto piel desnuda terminó de consolidar un look sobrio, en línea con la tendencia del quiet luxury.

Cómo es el look que implementó Marcela Kloosterboer y es furor Además del maquillaje, otro de los detalles que definió su imagen fue el peinado. La actriz de 43 años lució su característica melena midi con reflejos dorados peinada hacia un costado, con un acabado natural que acompañó el estilo relajado y sofisticado del conjunto. Los mechones delanteros cayeron sutilmente sobre su rostro, reforzando una estética simple y elegante que se integró a la perfección con el resto del look.

El peinado también fue protagonista. Redes sociales El protagonismo del outfit también recayó sobre el suéter negro de punto grueso y cuello alto enrollado, una de las prendas más elegidas para afrontar las bajas temperaturas. Su diseño permitió enmarcar el rostro y potenciar el efecto delicado que generó el maquillaje de acabado natural.

Con una propuesta basada en prendas clásicas, tonos neutros y un maquillaje discreto, Marcela Kloosterboer volvió a demostrar que la elegancia no depende de los excesos. Su look refleja una tendencia que prioriza la naturalidad y la simplicidad, dos conceptos que siguen ganando protagonismo durante el invierno de 2026.

TEMAS RELACIONADOS Marcela Kloosterboer