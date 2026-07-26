26 de julio de 2026 Inicio
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Por qué finalmente Victoria Villarruel no estuvo en La Rural

La vicepresidenta se ausentó del cierre de la 138° edición de la tradicional exposición en Palermo, por lo que sumó un nuevo capítulo interno con el mandatario Javier Milei.

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La vicepresidenta Victoria Villarruel.

La vicepresidenta Victoria Villarruel.

NA/Marcelo Capece.

Victoria Villarruel se ausentó del cierre de la 138° edición de la Exposición Rural, por lo que volvió a sumar un capítulo en sus cortocircuitos con el mandatario Javier Milei. Se trató de la segunda vez consecutiva que la vicepresidenta no asistió al acto central del evento en Palermo, ya que tampoco había concurrido en 2025.

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación.
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Villarruel había sido invitada por las autoridades de La Rural para asistir al acto, pero finalmente no acudió debido a que viajó a Villa La Angostura para tomarse unos días de descanso. La titular del Senado se alojó en un complejo turístico de la provincia de Neuquén y no tiene previstas actividades oficiales hasta su regreso a Buenos Aires.

El faltazo al evento volvió a exponer las diferencias internas con Milei, que se profundizaron después de que la vicepresidenta apoyara públicamente el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y afirmara que no debe interpretarse como una provocación política, después de que desde el Gobierno criticaran los mensajes vinculados a la causa durante el Mundial 2026.

En tanto, el último contacto cara a cara entre el jefe de Estado y la vicepresidenta ocurrió en el acto central por los 210 años de la Independencia argentina desde la Casa Histórica de Tucumán. En aquel entonces, previamente Villarruel había publicado un mensaje en sus redes sociales en el que reivindicó la resistencia durante las Invasiones Inglesas de 1807, en otro gesto que volvió a marcar la distancia con el Gobierno.

Noticia en desarrollo.-

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