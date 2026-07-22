Zelenski habló con enviados de Donald Trump en plena ofensiva rusa: "Se necesita la paz"

El presidente ucraniano abrió un canal de diálogo con los enviados de Washington, Steve Witkoff y Jared Kushner, para reactivar la diplomacia y buscar una salida negociada al conflicto. “Se necesita la paz, una paz con dignidad”, remarcó el mandatario.

En medio de los ataques contra Rusia, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski aseguró que abrió un canal de diálogo con los enviados de Donald Trump , Steve Witkoff y Jared Kushner, para reactivar la diplomacia y buscar una salida negociada al conflicto. “ Se necesita la paz, una paz con dignidad ”, remarcó el mandatario.

A través de su cuenta oficial de X señaló que hubo comunicación entre Washington y Kiev: "Acabo de hablar con los enviados del presidente Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner", expresó y agregó que se trató de "una conversación buena e importante sobre cómo revitalizar la diplomacia y acercar la paz".

" Ucrania lleva mucho tiempo preparada para ella ", concluyó el mandatario ucraniano. El intercambio diplomático se dio justo después de que Ucrania golpeara a Wildberries , la empresa de comercio electrónico más grande de Rusia, cuyos depósitos fueron alcanzados y dejaron heridos.

Por su lado, l as autoridades rusas confirmaron que una persona murió en la región de Krasnodar, aunque no aclararon si fue por esos ataques. La propia compañía informó que sus instalaciones en Krasnodar y Nevinnomyssk fueron evacuadas tras los bombardeos, y en redes sociales circularon imágenes de una gran columna de humo sobre el centro logístico.

En ese sentido, Zelenski se refirió a lo sucedido en X , sin mencionar a Wildberries por su nombre y sostuvo que el ataque de Ucrania logró golpear "objetivos importantes en las regiones rusas de Krasnodar y Stavropol: centros logísticos involucrados en el suministro al ejército ruso de componentes para drones, equipos de navegación y otros suministros, así como otro depósito de petróleo", escribió.

Ataque de Ucrania a Rusia

El país liderado por Volodimir Zelenski lanzó una gran ofensiva en infraestructura clave en Rusia con más de 370 drones, El ataque afectó las regiones de Moscú y Tambov, así como también una instalación petrolera.

El mandatario ucraniano emitió un comunicado en redes acompañado de un video dónde se puede observar grandes columnas de humo saliendo de los lugares donde realizó el ataque. La guerra entre ambos países continúa activa y las ofensivas en territorio tanto ruso como ucraniano no cesan.

Today, our long-range sanctions worked across three areas on Russian territory, as well as on our temporarily occupied land and at sea. In particular, in response to Russian strikes on our civilian infrastructure and on our cities and communities, two major logistics facilities… pic.twitter.com/oK87chn24u — Volodymyr Zelenskyy / лимир Зеленький (@ZelenskyyUa) July 18, 2026

"Hoy, nuestras sanciones de largo alcance tuvieron éxito en tres áreas del territorio ruso, así como en nuestra tierra temporalmente ocupada y en el mar. En particular, en respuesta a los ataques rusos contra nuestra infraestructura civil y contra nuestras ciudades y comunidades, se golpearon dos importantes instalaciones logísticas – en las regiones de Moscú y Tambov, a más de 500 y casi 700 kilómetros de la línea del frente", explicó.