22 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Zelenski habló con enviados de Donald Trump en plena ofensiva rusa: "Se necesita la paz"

El presidente ucraniano abrió un canal de diálogo con los enviados de Washington, Steve Witkoff y Jared Kushner, para reactivar la diplomacia y buscar una salida negociada al conflicto. “Se necesita la paz, una paz con dignidad”, remarcó el mandatario.

Por
Zelenski aseguró que existieron contactos entre Kiev y Washington. 

Zelenski aseguró que existieron contactos entre Kiev y Washington. 

X @ZelenskyyUa

En medio de los ataques contra Rusia, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski aseguró que abrió un canal de diálogo con los enviados de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, para reactivar la diplomacia y buscar una salida negociada al conflicto. “Se necesita la paz, una paz con dignidad”, remarcó el mandatario.

Irán y Ucrania están dispuestos a resistir en guerras de desgaste.
Te puede interesar:

Irán y Ucrania: las dos guerras que Occidente no puede terminar

A través de su cuenta oficial de X señaló que hubo comunicación entre Washington y Kiev: "Acabo de hablar con los enviados del presidente Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner", expresó y agregó que se trató de "una conversación buena e importante sobre cómo revitalizar la diplomacia y acercar la paz".

"Ucrania lleva mucho tiempo preparada para ella", concluyó el mandatario ucraniano. El intercambio diplomático se dio justo después de que Ucrania golpeara a Wildberries, la empresa de comercio electrónico más grande de Rusia, cuyos depósitos fueron alcanzados y dejaron heridos.

Por su lado, las autoridades rusas confirmaron que una persona murió en la región de Krasnodar, aunque no aclararon si fue por esos ataques. La propia compañía informó que sus instalaciones en Krasnodar y Nevinnomyssk fueron evacuadas tras los bombardeos, y en redes sociales circularon imágenes de una gran columna de humo sobre el centro logístico.

En ese sentido, Zelenski se refirió a lo sucedido en X, sin mencionar a Wildberries por su nombre y sostuvo que el ataque de Ucrania logró golpear "objetivos importantes en las regiones rusas de Krasnodar y Stavropol: centros logísticos involucrados en el suministro al ejército ruso de componentes para drones, equipos de navegación y otros suministros, así como otro depósito de petróleo", escribió.

Ataque de Ucrania a Rusia

El país liderado por Volodimir Zelenski lanzó una gran ofensiva en infraestructura clave en Rusia con más de 370 drones, El ataque afectó las regiones de Moscú y Tambov, así como también una instalación petrolera.

El mandatario ucraniano emitió un comunicado en redes acompañado de un video dónde se puede observar grandes columnas de humo saliendo de los lugares donde realizó el ataque. La guerra entre ambos países continúa activa y las ofensivas en territorio tanto ruso como ucraniano no cesan.

"Hoy, nuestras sanciones de largo alcance tuvieron éxito en tres áreas del territorio ruso, así como en nuestra tierra temporalmente ocupada y en el mar. En particular, en respuesta a los ataques rusos contra nuestra infraestructura civil y contra nuestras ciudades y comunidades, se golpearon dos importantes instalaciones logísticas – en las regiones de Moscú y Tambov, a más de 500 y casi 700 kilómetros de la línea del frente", explicó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El video fue compartido por el presidente ucraniano en redes sociales. 

Ataque de Ucrania a Rusia: operativo con 370 drones sobre infraestructura clave

Wenceslao Bunge Saravia, embajador argentino en España.
play

El embajador argentino en España negó la campaña antiargentina y dijo que "no hubo agresiones"

Daniel Siad de 69 años era el reclutador de Epstein y residía en Francia.

Caso Epstein: encontraron muerto a un hombre acusado de reclutar víctimas para el pederasta

El polémico plan que copia el Alligator Alcatraz que mandó a construir Donald Trump en Estados Unidos.

Advierten que Israel podría usar cocodrilos para evitar fugas de una cárcel donde están presos de Hamás

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El barril de petróleo volvió a subir y Donald Trump amenazó con atacar puentes y centrales eléctricas en Irán

Nicolás Maduro, detenido en Nueva York.

Maduro volvió a presentarse ante los tribunales de Nueva York: el juicio iniciará en 2027

Rating Cero

La mamá de Gaspi reapareció en las redes sociales con una publicación cargada de dolor.

El conmovedor mensaje de la mamá de Gaspi en Instagram: 'No te puedo olvidar'

La cantante jujeña hizo un fuerte descargo en sus redes 

Cazzu reflexionó sobre el racismo en Argentina y pidió frenar los discursos de odio: "Está pasando algo terrible"

El artista explicó que era la extaña escena.

La explicación de Robbie Williams tras el video de la sustancia blanca que cayó de su nariz: "Quiero disculparme"

La Rosalía brindará 4 shows en Argentina: serán el 1, 2, 4 y 6 de agosto.
play

De qué trata La Perla, la canción de Rosalía que quedó en el centro de la polémica

El rapero reafirmó su sentido de pertenencia con un mensaje que se volvió viral.

El emotivo "refugio" de Trueno en medio de su gira por Japón

Charlotte Caniggia contundente contra un participante.

Gran Hermano: Charlotte Caniggia recibió un comentario sobre su cuerpo y tomó una drástica decisión

últimas noticias

play
Wenceslao Bunge Saravia, embajador argentino en España.

El embajador argentino en España negó la campaña antiargentina y dijo que "no hubo agresiones"

Hace 9 minutos
Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

Chiqui Tapia elogió a la Selección tras el Mundial: "Somos el equipo más ganador de la historia"

Hace 18 minutos
La mamá de Gaspi reapareció en las redes sociales con una publicación cargada de dolor.

El conmovedor mensaje de la mamá de Gaspi en Instagram: 'No te puedo olvidar'

Hace 21 minutos
Zelenski aseguró que existieron contactos entre Kiev y Washington. 

Zelenski habló con enviados de Donald Trump en plena ofensiva rusa: "Se necesita la paz"

Hace 22 minutos
La cantante jujeña hizo un fuerte descargo en sus redes 

Cazzu reflexionó sobre el racismo en Argentina y pidió frenar los discursos de odio: "Está pasando algo terrible"

Hace 40 minutos