El barril de petróleo volvió a subir y Donald Trump amenazó con atacar puentes y centrales eléctricas en Irán Con el Brent superando los u$s95 y el costo de la guerra con la república islámica rozando los u$s40 millones, el presidente de Estados Unidos no da marcha atrás y continúa con los ataques. Por Agregar C5N en









Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que responderá a cada ataque a barcos en el estrecho de Ormuz adjudicado a Irán con bombardeos a puentes o centrales nucleares de la república islámica. "Incluyendo aquellos ubicados cerca o dentro de la capital, Teherán", amenazó el mandatario provincial.

En paralelo, el barril de Brent volvió a superar los u$s95 y la insistencia de Trump con sostener la guerra con Irán en el Golfo Pérsico pone en peligro el suministro de crudo y gas a todo el mundo, lo que solo incrementará aún más los precios del sector energético.

Donald Trump en Truth Social traducido por Google. Si bien el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que Washington sigue dispuesto a buscar un acuerdo negociado con Teherán, pero que Irán no parece "interesado". Trump, a su vez, señaló que Irán todavía no está "listo" para cerrar un acuerdo nuclear que ponga fin a la guerra.

"Están siendo golpeados con mucha dureza y quieren llegar a un acuerdo. Pero yo digo que no están listos para hacer un acuerdo porque cada vez que hacen uno, quieren cambiarlo y todo eso. No están listos. Estarán listos muy pronto", señaló el Presidente en un mitin en Georgia.

El costo de la guerra contra Irán El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que el costo de la guerra se disparó a u$s37.500 millones, al defender ante el Congreso una solicitud de otros u$s67.000 millones. Trump resistió la presión de quienes critican este gasto público y este martes aseguró que el conflicto "no ha terminado en absoluto".

Por undécima noche consecutiva, el ejército estadounidense lanzó una ofensiva contra objetivos militares de la república islámica con el fin de “seguir debilitando su capacidad para amenazar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz”.