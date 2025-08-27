Donald Trump amenaza con una "guerra económica" contra Rusia si Vladimir Putin no acuerda un alto al fuego con Ucrania En medio de las negociaciones para frenar el conflicto bélico, el presidente de los Estados Unidos aseguró que "no será una guerra mundial, pero sí una guerra económica, y una guerra económica va a ser perjudicial. Va a ser perjudicial para Rusia, y no quiero eso". Por







Trump contempla medidas medidas severas para Moscú.

En medio de las negociaciones para frenar el conflicto, Donald Trump amenaza con una "guerra económica" contra Rusia si Vladímir Putin no acuerda un alto al fuego con Ucrania. "No será una guerra mundial, pero sí una guerra económica, y una guerra económica va a ser perjudicial. Va a ser perjudicial para Rusia, y no quiero eso", aseguró.

Así, afirmó Trump después de que la prensa le preguntara si existe un plazo de tiempo para que Putin aceptara una tregua con Volodímir Zelenski. "Es muy serio lo que tengo en mente, si llega a ser necesario", expresó el presidente estadounidense, aunque aclaró que Zelenski no es "no es inocente", aunque ahora se lleva "bien" con su par ucraniano.

Donald Trump - Vladimir Putin - Cumbre Alaska El presidente estadounidense prometió ponerle fin a la guerra entre Rusia y Ucrania desde que asumió su nuevo mandato. Hace algunos días se reunió con su par Vladimir Putin en Alaska, aunque recientemente aclaró que le dio un plazo de dos semanas para tomar una decisión: "Entonces sabré qué rumbo voy a tomar. Puede ser en una dirección o en otra, y ellos lo descubrirán".