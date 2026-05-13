A qué hora juega Rosario Central vs. Racing, por los cuartos de final del Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo El Canalla y la Academia jugarán el primer choque de este miércoles en búsqueda del paso a las semifinales que se jugarán el fin de semana. El ganador de este encuentro se medirá con el vencedor de River y Gimnasia La Plata. Por + Seguir en







Rosario Central y Racing jugarán en el Gingante de Arroyito desde las 18:45

Rosario Central y Racing jugarán en el Gigante de Arroyito el primer partido de este miércoles en la definición por los cuartos de final del Torneo Apertura. El ganador de este choque se medirá con el vencedor entre River y Gimnasia La Plata.

El Canalla viene de derrotar por 3 a 1 a Independiente, en un encuentro que, si bien comenzó con el marcador abajo, lo terminó dando vuelta con los tantos de Ángel Di María, Giovanni Cantizano y Elías Verón.

En cuanto al 11 ideal, el entrenador Jorge Almirón pondrá lo mejor que tiene y no realizaría cambios respecto al equipo que obtuvo la victoria frente al Rojo en condición de local.

Angel Di Maria Con esta celebración, Di María volvió a demostrar su capacidad para conectar con las nuevas generaciones y mantenerse vigente más allá de lo futbolístico. Getty Images

Por su parte, la Academia llegaba en su peor momento y la victoria en UNO ante Estudiantes le dio vida: Santiago Sosa selló el 1 a 0 sobre el final del encuentro para darle vida y poder disputar los cuartos de final.