13 de mayo de 2026 Inicio
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A qué hora juega Rosario Central vs. Racing, por los cuartos de final del Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

El Canalla y la Academia jugarán el primer choque de este miércoles en búsqueda del paso a las semifinales que se jugarán el fin de semana. El ganador de este encuentro se medirá con el vencedor de River y Gimnasia La Plata.

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Rosario Central y Racing jugarán en el Gingante de Arroyito desde las 18:45

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Rosario Central y Racing jugarán en el Gigante de Arroyito el primer partido de este miércoles en la definición por los cuartos de final del Torneo Apertura. El ganador de este choque se medirá con el vencedor entre River y Gimnasia La Plata.

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El Canalla viene de derrotar por 3 a 1 a Independiente, en un encuentro que, si bien comenzó con el marcador abajo, lo terminó dando vuelta con los tantos de Ángel Di María, Giovanni Cantizano y Elías Verón.

En cuanto al 11 ideal, el entrenador Jorge Almirón pondrá lo mejor que tiene y no realizaría cambios respecto al equipo que obtuvo la victoria frente al Rojo en condición de local.

Angel Di Maria
Con esta celebración, Di María volvió a demostrar su capacidad para conectar con las nuevas generaciones y mantenerse vigente más allá de lo futbolístico.

Con esta celebración, Di María volvió a demostrar su capacidad para conectar con las nuevas generaciones y mantenerse vigente más allá de lo futbolístico.

Por su parte, la Academia llegaba en su peor momento y la victoria en UNO ante Estudiantes le dio vida: Santiago Sosa selló el 1 a 0 sobre el final del encuentro para darle vida y poder disputar los cuartos de final.

El plantel llegaba con un solo triunfo en los últimos 9 partidos jugados por todas las competencias y la comisión directiva, los jugadores y el cuerpo técnico fueron cuestionados por los hinchas y socios en la semana.

La mala noticia es la lesión de Alan Forneris, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará 8 meses fuera de las canchas. De esta manera, el único cambio obligado será el del mediocampista, quien podría ser reemplazado por Bruno Zucullini, y Santiago Sosa jugará como central.

Rosario Central vs. Racing: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 18:45.
  • Televisión: ESPN Premium y TNT Sports Premium.
  • Estadio: Gigante de Arroyito.
  • Árbitro: Darío Herrera.
  • VAR: Pablo Dóvalo.

Rosario Central vs. Racing: probables formaciones

  • Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo Fernández, Ángel Di María; Enzo Copetti.DT: Jorge Almirón.

  • Racing: Facundo Cambeses; Marcos Rojo, Santiago Sosa, Marco Di Césare; Gabriel Rojas, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Gastón Martirena; Adrián Fernández; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

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