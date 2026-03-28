"No Kings": miles de manifestantes en EEUU y Europa protestaron contra el gobierno de Donald Trump Una multitud se reunió en las principales ciudades estadounidenses en contra de las políticas de la gestión del líder republicano: la guerra con Irán, el alto costo de vida y las redadas migratorias de ICE fueron los principales reclamos. Por + Seguir en







La protesta contra Donald Trump en Saint Paul, Minnesota. Stephen Maturen/Getty Images North America/Getty Images

Cientos de miles de personas se manifestaron este sábado en las calles de las principales ciudades de Estados Unidos, como así también en distintas partes de Europa, para protestar contra las políticas autoritarias del gobierno de Donald Trump bajo el movimiento popular "No Kings" (No a los reyes).

Se trata de la tercera gran marcha multitudinaria de este movimiento de resistencia política, que se estrenó en julio de 2025, en coincidencia con el cumpleaños número 79 de Donald Trump y un desfile militar que él organizó en Washington. Le siguió la gran movilización del pasado octubre, cuando más de 5 millones de personas se manifestaron de forma pacífica.

En esta oportunidad, se registraron miles de concentraciones en ciudades como Minneapolis, Boston, Washington, Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, Chicago, Seattle, Alaska, East Glacier Park, Montana, Waverly, Iowa, Washington, Carolina del Norte, Millersburg, Ohio, Virginia, Black River Falls y Wisconsin. Además, las protestas también se extendieron a varios países europeos como Italia, Francia y España.

saint paul minnesota Minnesota, uno de los epicentros de las protestas. El epicentro de la movilización se situó en Minneapolis, donde la concentración fue especialmente multitudinaria tras conocerse la muerte de dos ciudadanos, Renee Good y Alex Pretti, durante operativos de fuerzas federales de inmigración. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, tomó la palabra ante una multitud congregada en el capitolio de St. Paul para denunciar lo que calificó como una "ocupación sin precedentes del ejército doméstico de Trump", en referencia al accionar del ICE, y exigió justicia inmediata por las víctimas de la violencia institucional.

La jornada contó con un fuerte respaldo de figuras políticas de peso, como el senador Bernie Sanders y la congresista Ilhan Omar, quienes denunciaron un "autoritarismo artero" por parte de la Casa Blanca. Durante el acto central, Omar criticó no solo el asedio interno a las comunidades inmigrantes, sino también las intervenciones militares estadounidenses en Irán, Venezuela y Ecuador, subrayando que el país se encuentra sumido en un escenario de "miedo, corrupción y caos" bajo el mando actual.