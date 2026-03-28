29 de marzo de 2026 Inicio
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"No Kings": miles de manifestantes en EEUU y Europa protestaron contra el gobierno de Donald Trump

Una multitud se reunió en las principales ciudades estadounidenses en contra de las políticas de la gestión del líder republicano: la guerra con Irán, el alto costo de vida y las redadas migratorias de ICE fueron los principales reclamos.

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La protesta contra Donald Trump en Saint Paul

La protesta contra Donald Trump en Saint Paul, Minnesota.

Stephen Maturen/Getty Images North America/Getty Images

Cientos de miles de personas se manifestaron este sábado en las calles de las principales ciudades de Estados Unidos, como así también en distintas partes de Europa, para protestar contra las políticas autoritarias del gobierno de Donald Trump bajo el movimiento popular "No Kings" (No a los reyes).

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
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En esta oportunidad, se registraron miles de concentraciones en ciudades como Minneapolis, Boston, Washington, Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, Chicago, Seattle, Alaska, East Glacier Park, Montana, Waverly, Iowa, Washington, Carolina del Norte, Millersburg, Ohio, Virginia, Black River Falls y Wisconsin. Además, las protestas también se extendieron a varios países europeos como Italia, Francia y España.

saint paul minnesota
Minnesota, uno de los epicentros de las protestas.

Minnesota, uno de los epicentros de las protestas.

El epicentro de la movilización se situó en Minneapolis, donde la concentración fue especialmente multitudinaria tras conocerse la muerte de dos ciudadanos, Renee Good y Alex Pretti, durante operativos de fuerzas federales de inmigración. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, tomó la palabra ante una multitud congregada en el capitolio de St. Paul para denunciar lo que calificó como una "ocupación sin precedentes del ejército doméstico de Trump", en referencia al accionar del ICE, y exigió justicia inmediata por las víctimas de la violencia institucional.

La jornada contó con un fuerte respaldo de figuras políticas de peso, como el senador Bernie Sanders y la congresista Ilhan Omar, quienes denunciaron un "autoritarismo artero" por parte de la Casa Blanca. Durante el acto central, Omar criticó no solo el asedio interno a las comunidades inmigrantes, sino también las intervenciones militares estadounidenses en Irán, Venezuela y Ecuador, subrayando que el país se encuentra sumido en un escenario de "miedo, corrupción y caos" bajo el mando actual.

El impacto cultural de la protesta se hizo sentir con la participación de íconos del espectáculo como Bruce Springsteen, quien interpretó la canción Streets of Minneapolis en Minnesota, y el actor Robert De Niro, quien encabezó la marcha en Nueva York. Mientras en Manhattan los manifestantes portaban carteles contra la guerra con Irán, en San Francisco cientos de personas marcharon desde el Embarcadero hasta el Centro Cívico visibilizando demandas sociales con banderas trans y ucranianas.

de niro no kings
El actor Robert de Niro encabezó la marcha en Nueva York.

El actor Robert de Niro encabezó la marcha en Nueva York.

Mirá los videos de las multitudinarias marchas en Estados Unidos

New York con Robert de Niro

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Boston

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San Francisco

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Philadelphia

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Chicago

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Washington DC

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