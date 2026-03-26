Donald Trump volvió a atacar a los países de la OTAN: "No han hecho nada para ayudar con Irán" El presidente estadounidense volvió a cuestionar a la Alianza Atlántica por su escasa implicación en el conflicto y advirtió que Washington “no olvidará” la falta de apoyo. Por + Seguir en







Donald Trump volvió a atacar a los países de la OTAN: "No han hecho nada para ayudar con Irán"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tensar la relación con sus socios internacionales al cargar públicamente contra los países de la OTAN por su falta de apoyo en el conflicto con Irán.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario cuestionó con dureza la falta de respaldo de los aliados europeos en las acciones impulsadas por Washington. Según planteó, las potencias nucleadas en la Alianza no contribuyeron de manera significativa en la ofensiva contra Teherán, pese a los pedidos explícitos de la Casa Blanca.

"Los países de la OTAN no han hecho absolutamente nada para ayudar con la nación lunática de Irán, que ahora se encuentra militarmente destruida. ¡Estados Unidos no necesita nada de la OTAN, pero 'nunca olvidará' este momento tan importante!", manifestó Trump.

image Luego remarcó que Estados Unidos no depende del bloque militar, aunque advirtió que recordará este episodio como un punto de quiebre en la relación. En ese tono, también criticó la negativa de varios países a participar en operaciones estratégicas en zonas clave como el estrecho de Ormuz, al considerar que se trataba de intervenciones de bajo riesgo.

"No quisieron unirse a la lucha para impedir que Irán se convirtiera en una potencia nuclear. Ahora que esa lucha se ha ganado militarmente, sin apenas peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo. Es tan fácil para ellos hacerlo, con tan poco riesgo. ¡Cobardes, y lo recordaremos!", expresó.