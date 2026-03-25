25 de marzo de 2026 Inicio
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La ONU exigió que EEUU e Israel terminen la guerra con Irán: "Esto llegó demasiado lejos"

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, cuestionó a la administración de los países por la escalada del conflicto. "El sufrimiento humano se agrava", advirtió.

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La ONU cuestionó el conflicto en Medio Oriente.

La ONU cuestionó el conflicto en Medio Oriente.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, exigió que Estados Unidos e Israel finalicen la guerra contra Irán, en medio de la escalada militar en Medio Oriente. Además, pidió que la administración de Teherán deje de atacar a sus vecinos.

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En diálogo con un grupo de periodistas en Nueva York, Guterres advirtió que los tres países deben alcanzar un entendimiento, debido a las consecuencias de la actividad militar: "Ya es hora de poner fin a la guerra, dado que el sufrimiento humano se agrava, las bajas civiles aumentan y el impacto económico mundial es cada vez más devastador".

En tal sentido, alertó que la guerra se encuentra descontrolada y que el enfrentamiento superó límites que incluso consideraba inimaginables. "Esto ha llegado demasiado lejos", afirmó. También pidió que se respete el derecho internacional.

António Guterres secretario general Organización de las Naciones Unidas ONU
El secretario general de la ONU, António Guterres.

El secretario general de la ONU, António Guterres.

En tanto, Guterres anunció la designación de Jean Arnault como su enviado personal para encabezar los esfuerzos de la ONU frente al conflicto y sus consecuencias. También subrayó que el sistema de la ONU está comprometido en minimizar las consecuencias de la guerra y afirmó que "la mejor manera de minimizar esas consecuencias es clara: poner fin a la guerra, inmediatamente".

Asimismo, el secretario general de la ONU exigió una salida diplomática al conflicto: "La guerra no es la respuesta. Necesitamos una salida a este desastre. La diplomacia es la salida. El pleno respeto del derecho internacional es la salida. La paz es la salida".

Estados Unidos advirtió que Donald Trump "desatará el infierno" si Irán no acepta un acuerdo

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra dispuesto a "desatar el infierno" sobre Irán en caso de que Teherán no acepte un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

En conferencia de prensa, Leavitt lanzó una amenaza contra la nación persa con base en la postura del republicano. "Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no comprende que ha sido derrotado militarmente y que seguirá siéndolo, el presidente Trump se asegurará de que reciba un golpe más duro que nunca", aseveró.

"El presidente Trump no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno. Irán no debería volver a cometer ese error. Las conversaciones continúan. Son productivas", agregó en esta línea.

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