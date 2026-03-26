26 de marzo de 2026 Inicio
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Hackearon las redes del presidente de Chile y publicaron una foto falsa de Donald Trump: "Es peor que Hitler"

El Gobierno de ese país confirmó que las cuentas de José Antonio Kast fueron "comprometidas por terceros", después de que fuera publicada una foto manipulada del mandatario de Estados Unidos.

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La foto falsa de Donald Trump publicada en las redes sociales de José Antonio Kast.

La foto falsa de Donald Trump publicada en las redes sociales de José Antonio Kast.

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El Gobierno de Chile confirmó que las cuentas de Instagram y X de José Antonio Kast fueron "comprometidas por terceros", después de que en los perfiles de ambas redes sociales del presidente del país vecino fuera publicara una foto manipulada del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

José Antonio Kast anunció el retiro del apoyo chileno para la Secretaría General de la ONU a Michelle Bachelet después de reunirse personalmente.
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Chile retiró su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU

En la imagen publicada en las redes sociales del jefe de Estado trasandino, se observaba a Trump con el recordado bigote del líder nazi, Adolf Hitler. La foto utilizada es la que le tomaron al republicano cuando fue procesado.

José Antonio Kast hackeo redes sociales
La publicación falsa en las cuentas del presidente de Chile.

La publicación falsa en las cuentas del presidente de Chile.

En tanto, la publicación iba acompañada por una supuesta modificación en la posición del Gobierno chileno sobre el mandatario estadounidense: "Chile ha cambiado su postura respecto al presidente Trump tras sus recientes acciones, que han causado graves daños a nivel mundial. Ha traicionado sus promesas a Chile, y esto se ha prolongado demasiado. Donald Trump es peor que Hitler".

En tal sentido, después el posteo fue eliminado por los administradores de los perfiles de Kast, quien no se expresó públicamente sobre el hecho. Por su parte, el Gobierno del país trasandino tampoco confirmó el origen del hackeo ni si denunciará el hecho.

Chile retiró su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU

El presidente de Chile, José Antonio Kast, le retiró el apoyo oficial del país a la exmandataria Michelle Bachelet para su candidatura como Secretaria General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el máximo cargo en el organismo internacional. La decisión beneficia al candidato argentino, Rafael Grossi.

"Hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación", sostuvo Kast mediante un breve comunicado emitido este martes, en lo que significó una de sus primeras medidas a 13 días de haber asumido en el mando tras la gestión de Gabriel Boric.

Precisamente, fue Boric quien había presentado oficialmente la candidatura de Bachelet a principios de febrero pasado, consciente de que el ultraderechista Kast podría darla de baja. De todos modos, la carrera hacia la Secretaría General de Naciones Unidas de la expresidenta seguirá en marcha ya que aún cuenta con los apoyos de Brasil y México.

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