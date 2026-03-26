Hackearon las redes del presidente de Chile y publicaron una foto falsa de Donald Trump: "Es peor que Hitler" El Gobierno de ese país confirmó que las cuentas de José Antonio Kast fueron "comprometidas por terceros", después de que fuera publicada una foto manipulada del mandatario de Estados Unidos. Por + Seguir en







La foto falsa de Donald Trump publicada en las redes sociales de José Antonio Kast. X

El Gobierno de Chile confirmó que las cuentas de Instagram y X de José Antonio Kast fueron "comprometidas por terceros", después de que en los perfiles de ambas redes sociales del presidente del país vecino fuera publicara una foto manipulada del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

En la imagen publicada en las redes sociales del jefe de Estado trasandino, se observaba a Trump con el recordado bigote del líder nazi, Adolf Hitler. La foto utilizada es la que le tomaron al republicano cuando fue procesado.

José Antonio Kast hackeo redes sociales La publicación falsa en las cuentas del presidente de Chile. En tanto, la publicación iba acompañada por una supuesta modificación en la posición del Gobierno chileno sobre el mandatario estadounidense: "Chile ha cambiado su postura respecto al presidente Trump tras sus recientes acciones, que han causado graves daños a nivel mundial. Ha traicionado sus promesas a Chile, y esto se ha prolongado demasiado. Donald Trump es peor que Hitler".

En tal sentido, después el posteo fue eliminado por los administradores de los perfiles de Kast, quien no se expresó públicamente sobre el hecho. Por su parte, el Gobierno del país trasandino tampoco confirmó el origen del hackeo ni si denunciará el hecho.

Chile retiró su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU El presidente de Chile, José Antonio Kast, le retiró el apoyo oficial del país a la exmandataria Michelle Bachelet para su candidatura como Secretaria General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el máximo cargo en el organismo internacional. La decisión beneficia al candidato argentino, Rafael Grossi.