20 de abril de 2026 Inicio
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Donald Trump advirtió que "es muy improbable" que se extienda la tregua con Irán si no hay acuerdo

El presidente de Estados Unidos presionó a Teherán y le exigió un acercamiento para prorrogar el alto al fuego. También afirmó que mantendrá el bloqueo en los puertos iraníes.

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Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.
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Trump aseguró que EEUU le "abrió un agujero" a un buque iraní que intentó evadir el bloqueo

En diálogo con la agencia Bloomberg, Trump expuso que "es muy improbable" que se prorrogue el cese de hostilidades entre Estados Unidos e Irán, en caso de que no se alcance un acuerdo. "No voy a dejar que me apresuren para alcanzar un mal acuerdo. Tenemos todo el tiempo del mundo", marcó.

En tal sentido, señaló que el país norteamericano mantendrá el bloqueo del tráfico marítimo en los puertos iraníes: "No voy a abrir. Quieren que lo abra. Los iraníes están deseosos de que se abra. No lo voy a abrir hasta que se firme un acuerdo".

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Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

En tanto, en la red social Truth Social afirmó que está "ganando la guerra por mucho" y remarcó las pérdidas económicas de Irán debido al conflicto: "El gobierno de Teherán está perdiendo u$s500 millones al día, una cifra insostenible, incluso a corto plazo".

En este marco, el republicano señaló el domingo que la marina estadounidense interceptó y le "abrió un agujero" a un buque de Irán en el Golfo de Omán por intentar evadir el bloqueo de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz. "Los marines estadounidenses tienen la custodia total del buque", celebró.

La intercepción se produjo lugar tras la insistencia del empresario republicano en retomar las negociaciones con Irán en Pakistán, pese al primer fracaso.

Donald Trump aseguró que "Irán no puede chantajear" a Estados Unidos con amenazas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia contra Irán en medio de la creciente tensión por el control del estrecho de Ormuz, luego de que Teherán volviera a declarar cerrado ese corredor clave para el comercio energético mundial.

Durante una actividad en la Casa Blanca, el mandatario aseguró que Washington no aceptará presiones por esta cuestión. “Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez, como han hecho durante años, y no pueden chantajearnos”, afirmó.

En paralelo, el mandatario estadounidense destacó igualmente que continúan las negociaciones con Irán y se mostró optimista respecto a su evolución. “Estamos manteniendo conversaciones muy positivas. Todo está resultando muy bien. Se pusieron un poco desafiantes, como lo han hecho durante 47 años, pero estamos adoptando una postura firme”, sostuvo.

Trump también hizo referencia al movimiento de embarcaciones, al señalar que “muchos barcos están dirigiéndose hacia Texas y Luisiana”, en lo que interpretó como una alusión al arribo de petroleros a las costas estadounidenses, aunque no brindó más precisiones al respecto.

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