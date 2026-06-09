Crisis en la construcción: advierten que se perdieron 90 mil empleos en dos años

Gustavo Weiss, titular de Camarco, alertó por la paralización de obras y las deudas impagas en todo el país. La entidad empresarial reclama previsibilidad para reactivar la inversión privada.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, alertó este martes sobre una crisis severa en el sector que provocó la pérdida de 90 mil empleos en los últimos dos años a causa de la paralización de proyectos y deudas impagas.

Al abrir la cumbre de la Cámara de la Construcción, el directivo detalló que las empresas "atraviesan un momento muy duro a raíz de una fuerte caída de la actividad, obras demoradas o directamente paralizadas, y la falta de pago de algunas ya realizadas".

El freno productivo impacta de manera transversal sobre toda la cadena de valor de la industria nacional. Según explicó el titular de la entidad, este contexto recesivo interrumpe las iniciativas estatales y "también golpea a las inversiones productivas para nuevos desarrollos inmobiliarios" o a las obras originadas desde el sector privado.

Frente a este escenario adverso, la máxima autoridad de Camarco reconoció los avances macroeconómicos del Gobierno, pero exigió un cambio de postura hacia la economía real. Weiss aclaró que "este esfuerzo no alcanza si no se complementa con inversiones productivas que generen empleo".

Para superar la parálisis, el líder empresarial destacó los mecanismos de concesión con participación pública y privada. En este sentido, remarcó que "también resulta importante la existencia de una mayor conciencia, tanto en el ámbito público como en el privado, sobre la necesidad de discutir seriamente cómo financiar la infraestructura que Argentina necesita".

Weiss advirtió que "la inversión en obras es insuficiente"

El dirigente advirtió que "el nivel de inversión en obras de infraestructura todavía es insuficiente y el deterioro de rutas, de redes de transporte, de sistemas energéticos y de viviendas condicionan el desarrollo económico del país y limitan la competitividad del país".

Para revertir este panorama, la cámara reclama un entorno institucional seguro para los inversores. Por ello, Weiss afirmó que "es imprescindible crear un marco jurídico y económico con reglas económicas claras, estables y previsibles, porque sin reglas de juego claras, sin contratos que se respeten, sin financiamiento y sin continuidad la inversión se debilita y se encarece y las oportunidades se pierden".

Como cierre de su diagnóstico, el representante del sector reafirmó el potencial del empresariado local para ejecutar las soluciones necesarias. Finalmente, el presidente de la institución concluyó que "no falta capacidad, si no que falta previsibilidad, planificación y una visión a largo plazo que supere a las coyunturas".