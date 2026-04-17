Irán anunció la reapertura del estrecho de Ormuz durante el alto al fuego con Estados Unidos

“El paso para todos los buques comerciales se declara completamente abierto”, comentó el ministro de Exteriores del régimen persa, Abbas Araghchi.

Irán anunció este viernes que el estratégico estrecho de Ormuz permanecerá abierto a la navegación comercial durante el período de cese del fuego acordado con Estados Unidos , en el marco de la reciente desescalada en Medio Oriente.

La confirmación llegó a través del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien señaló que la medida se adopta en consonancia con la tregua vigente en Líbano.

“De acuerdo con el alto el fuego en Líbano, el paso para todos los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz se declara completamente abierto durante el resto del período de alto el fuego, en la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán” , expresó.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, se refirió al tema en un mensaje publicado en su red Truth Social, donde confirmó la operatividad del paso, aunque introdujo una advertencia sobre la situación militar.

Luego escribió un nuevo posteo en el que completó: “El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para operar con tránsito pleno, pero el bloqueo naval seguirá en plena vigencia en lo que respecta únicamente a Irán, hasta que nuestra negociación con ese país esté completada al 100%".

"Este proceso debería avanzar muy rápidamente, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados. ¡Gracias por su atención sobre este asunto!”, sostuvo.

El anuncio busca llevar previsibilidad a uno de los corredores marítimos más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas, en medio de un contexto regional marcado por tensiones y negociaciones en curso.

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Rige el alto al fuego entre Israel y Líbano, pero hubo ataques en Beirut

Aunque Donald Trump anunció una tregua de 10 días entre Líbano e Israel, se reportaron ataques en Beirut que ponen en duda el alto al fuego. El acuerdo fue anunciado después de que el mandatario dialogara con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun.

A pocas horas de iniciada la tregua, periodistas de AFP reportaron disparos en los suburbios del sur de Beirut, mientras se multiplicaban las acusaciones de violaciones al acuerdo.

El ejército libanés denunció que Israel llevó a cabo “actos de agresión” y bombardeos en incumplimiento de la tregua, mientras que Hezbollah aseguró haber atacado a soldados israelíes como respuesta a esas acciones.

El cese de hostilidades, que comenzó el jueves, se da en un contexto de fuerte presión diplomática de Estados Unidos para avanzar hacia un acuerdo más amplio que incluya también a Irán. Desde Teherán sostienen que cualquier entendimiento duradero está condicionado a que se mantenga un alto el fuego en territorio libanés.

Imágenes difundidas mostraron a residentes regresando a zonas fuertemente castigadas en las últimas semanas, algunos con banderas del grupo y retratos del exlíder de Hezbollah, Hasan Nasralá, muerto en 2024 en un ataque israelí.

Sin embargo, la situación sobre el terreno sigue siendo frágil. El ejército libanés pidió a los desplazados que no regresen de inmediato al sur del país, mientras que las fuerzas israelíes advirtieron que mantienen su despliegue terrestre en la zona y recomendaron evitar la ribera sur del río Litani.

A pesar de estas advertencias, se registraron importantes congestiones de tránsito en los accesos al sur, con largas filas de vehículos intentando cruzar el único puente operativo sobre el Litani.

En ese contexto, Hezbollah afirmó haber bombardeado una concentración de tropas israelíes cerca de la ciudad de Khiam, en el sur del Líbano, en lo que definió como una represalia ante violaciones del alto el fuego. Por su parte, medios oficiales libaneses informaron sobre nuevos ataques en Khiam y en la localidad vecina de Debbine, además de una intensa actividad de drones en la región.

Donald Trump Donald Trump.

Se desploma el precio del petróleo tras el anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz

El precio internacional del petróleo registró una fuerte caída este viernes tras el anuncio de la apertura temporal del estrecho de Ormuz durante el alto el fuego acordado con Estados Unidos. La medida impactó de inmediato en los mercados energéticos, en un contexto atravesado por negociaciones diplomáticas y expectativas de desescalada en la región.

Los principales indicadores reaccionaron con bajas significativas. El crudo Brent cerró en u$s89,43 por barril, con una caída de 8,77 dólares (8,93%), mientras que el West Texas Intermediate (WTI) terminó la jornada en u$s81,53, cayendo u$s11,65 respecto al día anterior. En ambos casos, las pérdidas rondaron el 10%.

La volatilidad dominó la jornada tras conocerse que el estratégico corredor marítimo, que constituye un rol clave para el comercio global de hidrocarburos, permanecerá habilitado para la navegación mientras dure la tregua. La noticia alivió temores sobre posibles interrupciones en el suministro, lo que presionó a la baja los precios para los empresarios.

El movimiento del mercado también estuvo influido por las expectativas de un posible acuerdo entre Washington y Teherán. La perspectiva de nuevas negociaciones durante el fin de semana, sumada a la entrada en vigor de un alto el fuego de diez días entre Líbano e Israel, alimentó el optimismo de los inversores sobre una eventual estabilización del conflicto en Medio Oriente.

En ese marco, el presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró confiado en un desenlace cercano. “Veremos qué pasa, pero creo que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo con Irán”, afirmó ante la prensa en la Casa Blanca, según consignó Reuters.

Además, el mandatario instó públicamente a Hezbollah a mantener una conducta moderada durante este período crítico y, en una aparición en Las Vegas, aseguró que el conflicto avanza de manera favorable y podría resolverse en el corto plazo.

Donald Trump se adjudicó la tregua entre Líbano e Israel

Según detalló el presidente estadounidense en su red Truth Social, Netanyahu y Aoun acordaron iniciar formalmente la tregua con el objetivo de "lograr la paz entre sus países". La medida busca descomprimir la creciente tensión tras una serie de enfrentamientos recientes en la zona limítrofe.

El mandatario estadounidense había detallado el entendimiento en una serie de publicaciones, en las que destacó el rol de su administración en el proceso diplomático: "Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, comenzarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 p.m. (hora del Este)".

En tal sentido, reveló que ambas naciones mantuvieron un encuentro reciente en Washington junto al secretario de Estado, Marco Rubio. En ese marco, aseguró haber instruido al vicepresidente JD Vance, a Rubio y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan 'Razin' Caine, para trabajar con Israel y el Líbano con el objetivo de alcanzar una paz duradera. “Ha sido un honor resolver nueve guerras en el mundo, y esta será mi décima, así que hagámoslo”, afirmó.

En un segundo mensaje, Trump adelantó que invitará a Netanyahu y a Aoun a la Casa Blanca para lo que definió como “las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983”. “Ambas partes quieren ver la paz, y creo que eso sucederá rápidamente”, sostuvo.