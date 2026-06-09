Con Lionel Messi en cancha, Argentina venció 3 a 0 a Islandia sin complicaciones

En Alabama, el seleccionado albiceleste le ganó al conjunto europeo con gol del Colo Barco, otro del capitán, que convirtió de penal tras una falta en el área a Lautaro Martínez, y uno más de Thiago Almada. Ahora sí, la Scaloneta se prepara para su debut en la Copa del Mundo.

La Selección argentina le ganó 3 a 0 a Islandia en su último amistoso previo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 . Valentín Barco abrió el marcador con un zurdazo, Lionel Messi, que ingresó en el segundo tiempo, marcó el segundo de penal, y Thiago Almada metió el tercero, tras una excelente jugada colectiva. Con este amistoso, la Scaloneta llega a su debut mundialista con tranquilidad.

En las horas previas al encuentro, una fuerte tormenta con actividad eléctrica inundó por completo el Jordan-Hare Stadium en Auburn, Alabama. Sin embargo, el encuentro comenzó a la hora pautada debido a que el moderno sistema de drenaje subterráneo de la cancha escurrió la superficie en apenas 25 minutos luego del cese de las lluvias más intensas.

En los primeros minutos del partido, Islandia insinuó con un contragolpe que terminó con un remate de Egill Ellertsson desviado por encima del arco de Gerónimo Rulli. A los 8', tras una jugada muy sucia y con varios rebotes, un defensor islandés dejó un despeje corto en el área grande. Valentín "Colo" Barco aprovechó el regalo, metió un zurdazo de primera que entró pegado al palo derecho y clavó el 1-0 para la Selección argentina.

A los 22' llegó la chance de ampliar la ventaja para el conjunto albiceleste a través de la pelota parada. Nicolás Paz se tuvo fe y se animó a patear un tiro libre desde una posición lejana al área grande, pero su remate tomó demasiada altura, no logró bajar a tiempo y terminó afuera por arriba del travesaño.

A los 39' Giuliano Simeone se metió por la banda izquierda, enganchó hacia adentro y disparó al centro del arco, pelota que Elias Olafsson controló fácil. Apenas un minuto después, a los 40', Nicolás Paz, otra vez, tuvo el segundo tras recibir en soledad dentro del área grande. El volante metió un puntazo a quemarropa, pero el arquero islandés reaccionó y la mandó al córner.

Para iniciar la etapa complementaria, Scaloni movió el banco de suplentes de la Selección Argentina y metió cinco cambios de arranque. Ingresaron a la cancha Lautaro Martínez, Cristian "Cuti" Romero, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul y Enzo Fernández, con la idea de refrescar todas las líneas del conjunto albiceleste. Salieron Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez, Exequiel Palacios, Valentín Barco y José Manuel "Flaco" López.

La primera aproximación de peligro de Islandia llegó a los 15', cuando Hákon Haraldsson rompió líneas, se desmarcó hasta encontrar el hueco y sacó un derechazo que pasó muy cerca del palo. Fue apenas la segunda aproximación de los europeos que, con muy poco, casi encuentran el empate.

En unos minutos muy agresivos de Argentina, Alexis Mac Allister capturó una pelota suelta dentro del área grande, a los 16', remató de primera y reventó el palo. Minutos después, a los 21', Lautaro Martínez armó una contra letal a pura potencia, se fue solito de cara al gol y metió un remate cruzado que pegó en la base del poste derecho.

A los 24', Lionel Messi frotó la lámpara y metió un pase filtrado espectacular para habilitar a Lautaro Martínez. El arquero Elias Olafsson salió, se llevó puesto al Toro con vehemencia y el árbitro principal no dudó en cobrar la pena máxima a favor de Argentina. El capitán se hizo cargo de la ejecución, metió un bombazo de zurda y la clavó para el 2 a 0.

A los 41' y con toda la defensa islandesa abierta, el seleccionado argentino armó una jugada magistral que arrancó con Alexis Mac Allister, luego Rodrigo de Paul condujo, tocó con Lionel Messi, quien se la devolvió en el momento justo para que el siete asista a Thiago Almada y el exVelez marcó el 3 a 0 definitivo.

De esta manera, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni cierra la etapa previa al Mundial con 2 triunfos que no le generaron mayores preocupaciones: la victoria ante Honduras por 2 a 0 y este triunfo sin atenuantes ante Islandia, con Lionel Messi con minutos en cancha en parte del segundo tiempo y con un gol en su haber.