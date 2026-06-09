El impactante vestido en homenaje a la Selección que usó Emilia Mernes para la previa del Mundial 2026

La artista argentina sorprendió con un vestido albiceleste y unos guantes con un sol amarillo para el show que realizó Telemundo a dos días del inicio del Mundial 2026. Emilia Mernes compartió fotos en el backstage para mostrar su outfit brillante y ceñido a la cintura, hasta sumó una imagen sin maquillaje en X.
En las últimas horas del lunes la cantante subió al escenario junto a Carlos Vives y Wisin para interpretar Somos más, la canción que los tres grabaron junto a Xavi para la Copa del Mundo que se desarrollará a partir de este jueves en Estados Unidos, México y Canadá. El tema hace referencia a la alegría de un día de cancha, de fútbol y de encuentro con otros hinchas.
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En la canción, Emilia representa a Argentina y lo reflejó perfectamente en el vestuario que lució este lunes junto a sus colaboradores. Vives aporta el ritmo colombiano, Wisin el tono puertorriqueño y Xavi sella los tintes mexicanos de la canción.
El vestido es un corset mini en blanco cubierto de piedras en celeste y plateado, distribuidas en un degradé que arranca denso en el escote y se abre en destellos más dispersos hacia el ruedo. Desde los hombros cae una cola larga de tela blanca también sembrada de cristales, que en movimiento arrastra por el suelo.
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La artista no emitió ningún comentario en redes sociales sobre su respaldo a la Selección o la emoción por el inicio de la Copa del Mundo. Solo acompañó las imágenes con emojis también celestes y blancos.
La canción de Emilia Mernes, Carlos Vives, Wisin y Xavi para el Mundial 2026
La letra del tema es simple, recordable y pegadiza. En línea con la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, si bien aparecen todas las banderas del mundo, se hace hincapié en México, Estados Unidos, Argentina, Colombia y Puerto Rico.
El video de la canción oficial se aleja mucho de esa decisión. "Estados Unidos, Canadá, México", enumeran Vives, Wisin y Xavi en esta edición, recordando la sede de la competencia, antes de que el tema termine con trompetas de mariachis.
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