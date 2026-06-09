El impactante vestido en homenaje a la Selección que usó Emilia Mernes para la previa del Mundial 2026

La cantante entrerriana lució un outfit albiceleste en un show a días del comienzo de la Copa del Mundo que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

Emilia Mernes en la previa del show que realizó Telemundo a dos días del Mundial 2026.

La artista argentina sorprendió con un vestido albiceleste y unos guantes con un sol amarillo para el show que realizó Telemundo a dos días del inicio del Mundial 2026. Emilia Mernes compartió fotos en el backstage para mostrar su outfit brillante y ceñido a la cintura, hasta sumó una imagen sin maquillaje en X.

Emilia Mernes se sumó al reclamo por Ni Una Menos y compartió un mensaje de Amnistía Internacional

En las últimas horas del lunes la cantante subió al escenario junto a Carlos Vives y Wisin para interpretar Somos más, la canción que los tres grabaron junto a Xavi para la Copa del Mundo que se desarrollará a partir de este jueves en Estados Unidos, México y Canadá. El tema hace referencia a la alegría de un día de cancha, de fútbol y de encuentro con otros hinchas.

En la canción, Emilia representa a Argentina y lo reflejó perfectamente en el vestuario que lució este lunes junto a sus colaboradores. Vives aporta el ritmo colombiano, Wisin el tono puertorriqueño y Xavi sella los tintes mexicanos de la canción.

El vestido es un corset mini en blanco cubierto de piedras en celeste y plateado , distribuidas en un degradé que arranca denso en el escote y se abre en destellos más dispersos hacia el ruedo. Desde los hombros cae una cola larga de tela blanca también sembrada de cristales, que en movimiento arrastra por el suelo.

La artista no emitió ningún comentario en redes sociales sobre su respaldo a la Selección o la emoción por el inicio de la Copa del Mundo. Solo acompañó las imágenes con emojis también celestes y blancos.

La canción de Emilia Mernes, Carlos Vives, Wisin y Xavi para el Mundial 2026

La letra del tema es simple, recordable y pegadiza. En línea con la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, si bien aparecen todas las banderas del mundo, se hace hincapié en México, Estados Unidos, Argentina, Colombia y Puerto Rico.

El video de la canción oficial se aleja mucho de esa decisión. "Estados Unidos, Canadá, México", enumeran Vives, Wisin y Xavi en esta edición, recordando la sede de la competencia, antes de que el tema termine con trompetas de mariachis.