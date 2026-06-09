10 de junio de 2026 Inicio
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Comenzó el juicio contra el exsenador Edgardo Kueider por contrabando de divisas

El exlegislador argentino y su pareja enfrentan a un tribunal en Asunción tras su detención a fines de 2024 con cientos de miles de dólares ocultos. La fiscalía adelantó un posible agravamiento de los cargos iniciales.

Por
Edgardo Kueider

Edgardo Kueider, preso en Paraguay.

ABC - Paraguay

El exsenador Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel Acosta, comenzaron a ser juzgados este martes en Asunción, Paraguay, por el delito de tentativa de contrabando. La causa penal investiga el hallazgo de miles de dólares y otras monedas sin declarar durante un control fronterizo a fines del año 2024.

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El proceso judicial se desarrolla bajo la órbita del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, presidido por la jueza Elsa García junto a los magistrados Adriana Planás y Matías Garcete. Durante la apertura del debate en la Torre Norte de la Justicia paraguaya, ni la defensa ni la fiscalía presentaron nulidades o incidentes procesales.

Tras la lectura formal de las acusaciones, el fiscal de la causa, Ysrael Villalba, ratificó los cargos contra el ex legislador entrerriano. Asimismo, el funcionario público advirtió al tribunal sobre la posibilidad de agravar la imputación inicial a través de otras normativas penales vinculadas al movimiento ilegal de capitales.

Por su parte, los abogados defensores Marcelo Bogado y Carlos Arévalos Girett rechazaron la postura de la fiscalía ante la falta de elementos probatorios firmes. En esta primera audiencia, los dos acusados optaron por el silencio y se abstuvieron de prestar declaración, aunque prometieron hablar en etapas posteriores del debate oral.

De qué están acusados Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel Acosta

La acusación principal remite al operativo de la madrugada del 4 de diciembre de 2024 en el Puente de la Amistad, vía de conexión entre Ciudad del Este y Foz do Iguazú. El expediente relata que las autoridades descubrieron una mochila sospechosa en el automóvil de la pareja y acusaron a los implicados por la voluntad de "ocultar los instrumentos de valor monetario".

El documento oficial precisa las cifras exactas del secuestro, al detallar que los sospechosos "estaban en poder de la suma de u$s211.102, 640.000 guaraníes y $3.900.000". Todo este capital debió ser declarado ante la Dirección Nacional de Aduanas, "diligencia que no fue realizada".

A partir de estos elementos, la justicia paraguaya enmarca el caso bajo la figura de "tentativa de contrabando" como delito base. Tras esta etapa inicial de recepción de pruebas, el tribunal fijó la continuidad de las audiencias para el próximo martes 16 de junio a las 10.30 horas.

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