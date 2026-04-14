15 de abril de 2026 Inicio
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Donald Trump adelantó que retomará el diálogo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz

El mandatario estadounidense apuesta a una nueva instancia de negociación tras el fracaso del cese al fuego en Medio Oriente. La Casa Blanca intentará normalizar el tránsito marítimo estratégico mientras mantiene una fuerte presión militar.

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Los líderes al frente del conflicto de Medio Oriente.

Los líderes al frente del conflicto de Medio Oriente.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó una posible reanudación de negociaciones con Irán en el corto plazo tras la inestabilidad de la reciente tregua. El alto al fuego entre Washington y Teherán no logró reducir la tensión en Medio Oriente y, durante esta semana, evidenció sus límites operativos.

JD Vance es el católico de mayor rango en el gobierno republicano.
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Ambas partes cuestionaron el alcance de la tregua, mientras Irán exigió incluir a Líbano en el acuerdo por los ataques israelíes en Beirut. El mandatario estadounidense, que en principio tildó como "una escaramuza separada" el conflicto entre Israel y la República Libanesa, ahora apunta a cerrar un acuerdo que habilite la reapertura definitiva del estrecho de Ormuz.

Estados Unidos estableció un bloqueo total sobre las costas iraníes en esa vía luego de que cayeran las acciones diplomáticas. El presidente republicano afirmó que sus fuerzas hundieron 158 buques iraníes, aseguró que "la Armada iraní yace en el fondo del mar" y desafió a cualquier embarcación que se atreva a pasar por la zona: "Será eliminada".

Las diferencias entre las partes y la continuidad de los combates reducen las posibilidades de progresos de paz concretos al corto plazo. El rechazo del grupo armado de Medio Oriente a las condiciones impuestas por Washington complica el panorama de paz regional.

Alivio de sanciones económicas para Venezuela

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos eliminó sanciones contra el Banco Central y otras entidades financieras de Venezuela. La medida autoriza operaciones con el Banco de Venezuela y el Banco Digital de los Trabajadores en el marco de una flexibilización de la política exterior actual.

Según consignó el sitio Axios, la decisión permitirá que las instituciones utilicen dólares y reciban ingresos procedentes de las ventas de petróleo. El plan apunta a fortalecer el sector energético y estabilizar la gestión de la presidenta interina Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro.

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