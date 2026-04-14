JD Vance defendió a Donald Trump y le dijo al papa León XIV que no se meta con Estados Unidos El vicepresidente es el católico con mayor cargo dentro del gobierno republicano y apuntó contra el sumo pontífice. “Que se ciña a los asuntos de lo que ocurre en la Iglesia católica”, disparó. Por + Seguir en







JD Vance es el católico de mayor rango en el gobierno republicano.

El vicepresidente JD Vance defendió al Donal Trump y apuntó contra el papa León XIV tras sus recientes declaraciones en relación a la Guerra de Medio Oriente. El católico con mayor cargo dentro del gobierno republicano le pidió al sumo pontífice que se mantenga al margen de los asuntos de Estados Unidos: “Que se ciña a los asuntos de lo que ocurre en la Iglesia católica”, disparó.

El enfrentamiento entre el Presidente de EEUU y la Iglesia católica se produjo días después de que el vicepresidente Vance y un equipo de diplomáticos norteamericanos fracasaran en su intento de alcanzar un acuerdo de paz con Irán en medio de un alto al fuego en el conflicto. En una entrevista en Fox News Vance señaló que "en algunos casos sería mejor que el Vaticano se ciña a cuestiones de moralidad. Y que el presidente de Estados Unidos se ciña a dictar la política pública estadounidense”.

Asimismo, el funcionario desestimó las reacciones negativas de cristianos de todo el arco político estadounidense. Hace unos días, Trump había arremetido contra el sumo pontífice por la Guerra de Medio Oriente y por los asuntos de migración y lo acusó de ser “débil ante el crimen”, lo que provocó la reacción de la ultraderecha norteamericana.

Papa León XIV Si bien Vance fue tajante respecto a los dichos del sumo pontífice, se mostró diplomático y ofreció un tono más cordial en medio de la tensión generalizada. “Creo que es bueno, en realidad, que el papa abogue por las cosas que le preocupan. También vamos a discrepar en cuestiones de fondo de vez en cuando. Creo que es algo totalmente razonable”, señaló el vicepresidente,

El papa León XIV es uno de los principales críticos de las políticas internacionales de Donald Trump sobre todo en relación a la guerra de Estados Unidos con Irán. Un vez más instó llamar a la paz desde la Plaza de San Pedro, en Roma, mientras el conflicto que asola a Medio Oriente no encuentra vía de salida.