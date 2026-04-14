14 de abril de 2026 Inicio
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JD Vance defendió a Donald Trump y le dijo al papa León XIV que no se meta con Estados Unidos

El vicepresidente es el católico con mayor cargo dentro del gobierno republicano y apuntó contra el sumo pontífice. Que se ciña a los asuntos de lo que ocurre en la Iglesia católica”, disparó.

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JD Vance es el católico de mayor rango en el gobierno republicano.

JD Vance es el católico de mayor rango en el gobierno republicano.

El vicepresidente JD Vance defendió al Donal Trump y apuntó contra el papa León XIV tras sus recientes declaraciones en relación a la Guerra de Medio Oriente. El católico con mayor cargo dentro del gobierno republicano le pidió al sumo pontífice que se mantenga al margen de los asuntos de Estados Unidos: “Que se ciña a los asuntos de lo que ocurre en la Iglesia católica”, disparó.

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El enfrentamiento entre el Presidente de EEUU y la Iglesia católica se produjo días después de que el vicepresidente Vance y un equipo de diplomáticos norteamericanos fracasaran en su intento de alcanzar un acuerdo de paz con Irán en medio de un alto al fuego en el conflicto. En una entrevista en Fox News Vance señaló que "en algunos casos sería mejor que el Vaticano se ciña a cuestiones de moralidad. Y que el presidente de Estados Unidos se ciña a dictar la política pública estadounidense”.

Asimismo, el funcionario desestimó las reacciones negativas de cristianos de todo el arco político estadounidense. Hace unos días, Trump había arremetido contra el sumo pontífice por la Guerra de Medio Oriente y por los asuntos de migración y lo acusó de ser “débil ante el crimen”, lo que provocó la reacción de la ultraderecha norteamericana.

Papa León XIV

Si bien Vance fue tajante respecto a los dichos del sumo pontífice, se mostró diplomático y ofreció un tono más cordial en medio de la tensión generalizada. “Creo que es bueno, en realidad, que el papa abogue por las cosas que le preocupan. También vamos a discrepar en cuestiones de fondo de vez en cuando. Creo que es algo totalmente razonable”, señaló el vicepresidente,

"El principio de humanidad conlleva la obligación moral de proteger a la población civil de los atroces efectos de la guerra", subrayó en el Vaticano. Asimismo, sostuvo: “No le temo a la administración Trump” y sin entrar en una confrontación directa, buscó bajar el tono del cruce, aunque ratificó el sentido de sus intervenciones públicas.

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“No entraré en debates. Lo que digo no pretende ser un ataque contra nadie”, sostuvo, al tiempo que llamó a “construir puentes de paz y reconciliación” y a evitar los conflictos bélicos siempre que sea posible. Por su parte, el Presidente republicano puso en duda la legitimidad de la elección del Papa y sugirió motivaciones políticas detrás de su nombramiento.

En una publicación en su red social Truth, señaló que León XIV “no estaba en ninguna lista” y que su designación habría sido impulsada por su nacionalidad estadounidense. “Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano”, escribió.

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