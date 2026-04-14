14 de abril de 2026 Inicio
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Donald Trump contraatacó y le respondió a Giorgia Meloni: "Ella es la inaceptable"

Tras su cruce con el papa León XIV, el republicano apuntó contra la primera ministra italiana, de quien expresó que "creía que era valiente" y la acusó de no ser consciente de que "Irán podría volar Italia en dos minutos si tuviera la oportunidad".

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Donald Trump sigue inmerso en la batalla dialéctica contra otros líderes de Occidente.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retomó la batalla dialéctica y, tras su cruce con el papa León XIV, apuntó contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de quien expresó que "creía que era valiente" y "ella es la inaceptable, porque Irán podría volar Italia en dos minutos si tuviera la oportunidad".

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El mandatario norteamericano respondió a las críticas de la premier italiana, enojada luego de que el republicano arremetiera contra el Papa. "Considero inaceptables las palabras del presidente Trump dirigidas al Santo Padre", sentenció la funcionaria. Agregó que León XIV lidera la Iglesia católica y que "es justo y normal que invoque la paz y condene cualquier forma de guerra".

El presidente estadounidense había acusado al pontífice de ser blando frente a Irán y cuestionó la legitimidad de su elección mediante un mensaje en la red Truth Social, y acompañó sus críticas con una imagen de sí mismo con rasgos mesiánicos, generada por inteligencia artificial. Este hecho amplificó el rechazo de la comunidad internacional y profundizó la crisis diplomática con el Vaticano.

"Giorgia Meloni no quiere ayudarnos en la guerra, estoy impactado", expresó Trump en diálogo con el Corriere della Sera. "¿Le gusta a la gente que su presidente no haga nada para conseguir petróleo? ¿Le gusta a ella? No me lo puedo imaginar. Estoy impactado. Creía que era valiente, pero me equivoqué", añadió el jefe de la Casa Blanca, según reportó la agencia ANSA.

Donald Trump y Giorgia Meloni
Donald Trump y Giorgia Meloni, en tiempos de mayor cercanía.

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El republicano cuestionó a Meloni por su supuesta inacción ante la crisis en Irán y la acusó de pretender que "Estados Unidos haga el trabajo por ella". "Ya no es la misma persona, e Italia no será el mismo país. La inmigración está matando a Italia y a toda Europa", sentenció, y confirmó que no habla con la premier italiana "desde hace mucho tiempo".

"Ella no quiere ayudarnos con la OTAN, no quiere ayudarnos a deshacernos del arma nuclear. Es muy diferente de lo que pensaba. Dice simplemente que Italia no quiere estar involucrada. Aunque Italia obtiene su petróleo de allá, aunque Estados Unidos es muy importante para Italia. No cree que Italia deba estar involucrada. Europa se está destruyendo a sí misma desde el interior con sus políticas energéticas: pagan los precios de energía más altos del mundo y ni siquiera están dispuestos a luchar por el estrecho de Ormuz, de donde la reciben. Dependen de Donald Trump para que lo mantenga abierto", afirmó.

También criticó que la italiana haya calificado de "inaceptable" sus críticas al Papa León XIV. "Ella es la inaceptable, porque no le importa que Irán tenga un arma nuclear y volaría Italia por los aires en dos minutos si tuviera la oportunidad", sostuvo el presidente estadounidense.

En cuanto a León XIV, Trump afirmó que el Papa no comprende que Irán representa una amenaza nuclear. "No lo entiende y no debería hablar de guerra, porque no tiene ni idea de lo que está pasando. No entiende que 42 mil manifestantes murieron en Irán el mes pasado", afirmó a medios italianos.

La respuesta del papa León XIV a Donald Trump

El Sumo Pontífice rechazó las descalificaciones durante su vuelo hacia África y ratificó su postura ante la administración estadounidense. "No tengo miedo de la administración Trump ni de alzar la voz con el mensaje del Evangelio", aseguró el Papa. El conflicto escaló tras sus reiteradas advertencias contra lo que definió como un "delirio de omnipotencia" en la política internacional actual.

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