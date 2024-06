Dieron detalles sobre el primer debate entre Joe Biden y Donald Trump: sin público y micrófonos silenciados

El primer encuentro entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos se llevará a cabo el jueves y lo transmitirá en vivo la CNN. Tendrá una duración de 90 minutos y no se realizará una verificación de datos en tiempo real.

Los candidatos Joe Biden y Donald Trump protagonizarán el jueves el primer debate presidencial de cara a las elecciones en los Estados Unidos . El mismo será transmitido por CNN -a partir de las 20 de Argentina- y tendrá la particularidad de que será sin público presencial. Además, los micrófonos estarán silenciados cuando no tengan la palabra.

Los candidatos no contarán con telepronters ni podrán tener en su atril fichas preparadas, pero sí podrán tomar notas y tendrán la posibilidad de reunirse con sus equipos durante las dos pausas publicitarias. Por su parte, la CNN no dio a conocer las preguntas que se les realizarán a los candidatos, pero si confirmó que no tiene previsto hacer una verificación de datos en tiempo real.

trump y biden Trump y Biden protagonizarán el primer debate presidencial en los Estados Unidos.

"Uno de los problemas de un debate con Donald Trump", que repite por ejemplo sin pruebas que le robaron la elección de 2020, "es que los moderadores no pueden verificar los hechos en tiempo real y es mejor así, ya que sería muy arriesgado y perturbaría el debate", aseguró Kathleen Hall Jamieson, profesora de comunicación en la Universidad de Pensilvania.

Para el debate presidencial, los candidatos desistieron de la Comisión de Debates Presidenciales para su organización y optaron por la cadena televisiva. Tal es la relevancia en la ciudadanía estadounidense que la cadena del grupo Warner Bros, ha autorizado a las señales competidoras difundir el debate de manera simultanea, con el logo CNN y sin comentarios externos.

Por su parte Fox News prevé realizar un programa especial de dos horas antes del debate, con editoriales de los periodistas Jesse Watters y Sean Hannity.

Donald Trump afirmó que ya decidió quién será su vice para las elecciones en Estados Unidos: los posibles nombres

El ex presidente de estadounidense Donald Trump ya decidió quién será su compañero de fórmula de cara a las elecciones presidenciales que se realizarán en Estados Unidos en noviembre.

En diálogo con la señal NBC News, el magnate republicano afirmó que ya tiene "en mente" el nombre de su vicepresidente aunque todavía no se lo comunicó a los 3 postulantes que compiten por el puesto.

Además, Trump adelantó que lo más probables es que su elegido lo acompañe en el debate del próximo jueves en Atlanta contra el actual presidente y candidato a la reelección por el Partido Demócrata, Joe Biden.

Según NBC News, el vicepresidente de Trump saldría entre el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, el senador por Ohio JD Vance y el senador por Florida Marco Rubio, como posibles principales contendientes para el puesto.