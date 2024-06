Joe Biden aseguró que no indultará a su hijo ni conmutará su condena

Hunter Biden fue condenado por posesión ilegal de un arma de fuego. La justicia comprobó que mintió en la documentación para adquirirla en 2018, cuando afirmó que no consumía sustancias.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden , afirmó este jueves que no indultará a su hijo Hunter, ni conmutará su condena , después de que un tribunal lo declarara culpable de posesión ilegal de un arma de fuego .

"No voy a indultarlo" , respondió Biden cuando los periodistas le preguntaron durante una rueda de prensa en la cumbre del G7 en Italia si le conmutaría la pena, y afirmó estar "orgulloso" de su hijo, que fue declarado culpable esta semana pero que todavía está pendiente de que el tribunal dictamine la condena.

Biden, que tiene la mira puesta en su campaña por la reelección en las elecciones del 5 de noviembre frente al exmandatario republicano Donald Trump, ya se había comprometido a no beneficiar a su hijo y a "respetar el proceso judicial".

Hunter Biden, de 54 años, fue declarado culpable por posesión ilegal de un arma de fuego debido a que mintió en la documentación para adquirirla en 2018, cuando afirmó que no consumía sustancias. El hijo del presidente estadounidense, que habla sin tapujos de sus problemas con las drogas en el pasado, afirma que no se consideraba un adicto en ese momento.

Hunter Biden se enfrenta a una pena de hasta 25 años de cárcel, pero se espera que reciba una sentencia más leve ya que no tiene antecedentes penales y que el arma en cuestión no fue utilizada en ningún crimen.

La condena a Hunter Biden, un fallo histórico en el primer juicio al hijo de un presidente estadounidense en ejercicio

La Justicia halló culpable a Hunter Biden, quien es hijo del presidente estadounidense, Joe Biden, por posesión ilegal de un arma de fuego en 2018. Se trata de un fallo histórico, en el primer juicio al hijo de un mandatario de Estados Unidos en ejercicio.

Un tribunal de la ciudad de Wilmington halló culpable a Hunter Biden, de 54 años, por haber mentido en la documentación para adquirir un revólver calibre 38, además de posesión ilegal luego de la compra. Se enfrenta a una pena de 25 años de cárcel, aunque la sentencia sería menor debido a que no tiene antecedentes penales.

Tras el veredicto, el hijo del presidente estadounidense expuso que se encuentra "más agradecido" que "decepcionado" por el veredicto. El hombre dejó la sede del tribunal sonriente y junto a la primera dama Jill Biden, su madrastra y su esposa Melissa Cohen Biden.

En tanto, durante el juicio, el abogado defensor Abbe Lowell había asegurado que el hijo del presidente de Estados Unidos "ya no consumía drogas" cuando adquirió el arma, que además "no estuvo nunca cargada, ni fue sacada ni utilizada durante los once días en que la tuvo en su poder".

Por su parte, el líder del Partido Demócrata expuso el apoyo a su hijo y afirmó que "respeta el proceso judicial". En tal sentido, a través de un comunicado, se refirió a Hunter Biden: "Jill y yo amamos a nuestro hijo y estamos muy orgullosos del hombre que es. Muchas familias en las cuales alguno de sus miembros lucha contra las adicciones pueden entender el orgullo que se siente al ver a alguien a quien se ama salir de ellas y ser fuerte y resiliente en la recuperación".