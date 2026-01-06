6 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Delcy Rodríguez le respondió a Donald Trump y aseguró que Estados Unidos no gobierna Venzuela

La presidenta interina del país caribeño le contestó al mandatario de Estados Unidos, quien había advertido que "si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto".

Por
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.

AFP
El lago de Maracaibo en Cabimas, Venezuela, con plataformas y bombas de petróleo.
Te puede interesar:

EEUU y Venezuela ya mantienen conversaciones para exportar petróleo desde Caracas

En un mensaje televisado, Rodríguez marcó distancia de Trump con el país caribeño, tras sus dichos luego del arresto de Maduro en un operativo de Estados Unidos. "El Gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierna Venezuela", expresó.

Embed

En tal sentido, sin mencionarlo, le contestó al republicano: "Venezuela ha demostrado al mundo de lo que estamos hechos, que hemos crecido en fortaleza y espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, mi destino no lo decide sino Dios. Así que venezolanos sigamos trabajando para que este 2026 podamos decir al cierre, hemos cumplido como país en unión nacional".

También hizo alusión a "los mártires, a quienes ofrendaron su vida en la defensa de Venezuela frente a este criminal ataque" y aseveró que el operativo militar de Estados Unidos tuvo un "desenlace ilegal, violatorio, quebrantador de la legalidad internacional, como es el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la primera combatienta y primera dama Cilia Flores".

La dura amenaza de Donald Trump a Delcy Rodríguez

En diálogo con la revista The Atlantic, Trump amenazó a Rodríguez y recordó la detención de Maduro, quien se encuentra apresado junto a su esposa, Cilia Flores, en la prisión Metropolitan Detention Center. "Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro", aseveró el republicano.

Los dichos del presidente estadounidense se produjeron después de que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmara que Estados Unidos "está dispuesto a trabajar con las actuales autoridades de Venezuela" si toman las "decisiones correctas", aunque no realizó valoraciones personales sobre Rodríguez. Además, subrayó que la posición de Washington dependerá de los pasos de los dirigentes venezolanos a partir de ahora.

"Si no toman las decisiones correctas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de influencia para garantizar la protección de nuestros intereses, y eso incluye el embargo petrolero que está en vigor, entre otras cosas", señaló el jefe de la diplomacia estadounidense. "Vamos a juzgar en el futuro. Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen", advirtió.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Stephen Miller es uno de los principales asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Uno de los principales asesores de Trump justificó la anexión Groenlandia: "Somos una superpotencia"

Trump está impulsando un proceso de demolición del orden mundial: las claves del quiebre internacional tras la captura de Maduro

"Trump está impulsando un proceso de demolición del orden mundial": las claves del quiebre global tras la captura de Maduro

El embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak.

Argentina ratificó su apoyo a la detención de Maduro: "Confiamos en que se recupere la democracia en Venezuela"

Groenlandia pertenece a su pueblo, advierte el texto firmado por los líderes de Europa.

Los líderes europeos cierran filas con Dinamarca ante las amenazas de Trump de apoderarse de Groenlandia

Delcy Rodríguez juró como presidenta después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro.

Confirman que la CIA le recomendó a Trump que dejara a Delcy Rodríguez en el poder en Venezuela

Ataque de Estados Unidos a Venezuela.

El gobierno de Venezuela confirmó 23 militares muertos durante el ataque de Estados Unidos

Rating Cero

Cinthia Fernández contra Fernando Carrillo en una entrevista televisiva. 

Cinthia Fernández cargó contra Fernando Carrillo por su apoyo a Maduro en Venezuela: "Normalizás la tortura"

Cristian Pity Álvarez volvió el 20 de febrero con un recital en Córdoba.

Novedades sobre el juicio a Pity Álvarez: qué puede pasar el 10 de febrero

La emocionante película llegó a Netflix y es furor.
play

Esta película combina romance y drama y te hará emocionar hasta las lágrimas: ya es de lo más visto en Netflix

El actor habría comenzado una nueva relación.

Roly Serrano estaría en pareja con una compañera de trabajo y su edad llamó la atención: quién es y cuántos años tiene

Matthew Rhys y Claire Danes con actuaciones destacables en la miniserie de Netflix. 
play

Hoy en Netflix: la miniserie que se resuelve rápido pero que mantiene un suspenso infinito

Moria Casán.
play

Moria Casán, conmovida porque este año cumple 80: "Tengo una vida hermosa"

últimas noticias

“Yo lo hago de corazón, sostuvo Gustavo, el chofer.

Santa Fe: un chofer de aplicación devolvió una mochila con dinero y no aceptó recompensa

Hace 17 minutos
Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.

Delcy Rodríguez le respondió a Trump y aseguró que Estados Unidos no gobierna Venzuela

Hace 20 minutos
Stephen Miller es uno de los principales asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Uno de los principales asesores de Trump justificó la anexión Groenlandia: "Somos una superpotencia"

Hace 22 minutos
Comisaría del Menor y la Mujer N°2, Santiago del Estero.

Un hombre golpeó con un látigo a su esposa y la amenazó de muerte luego de recriminarle cómo le cebó un mate

Hace 24 minutos
Trump está impulsando un proceso de demolición del orden mundial: las claves del quiebre internacional tras la captura de Maduro

"Trump está impulsando un proceso de demolición del orden mundial": las claves del quiebre global tras la captura de Maduro

Hace 46 minutos