Confirman que la CIA le recomendó a Donald Trump que dejara a Delcy Rodríguez en el poder en Venezuela

Según los medios más importantes de Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia elaboró diferentes informes en los que asegura que la líder opositora María Corina Machado no tiene capacidad de controlar el ejército y por eso aconsejó mantener al mando del país a la cúpula del régimen chavista.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) le aconsejó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump , que era más conveniente mantener en el poder de Venezuela a Delcy Rodríguez y al resto de la cúpula chavista porque son capaces de controlar al ejército y las fuerzas policiales, algo que no podría hacer la líder de la oposición al régimen María Corina Machado. Así lo aseguraron este martes los medios locales New York Times y Wall Street Journal, a partir del acceso de diferentes informes elaborados por los espías norteamericanos.

El informe de inteligencia sugirió que Machado , quien obtuvo un gran apoyo popular tras las elecciones presidenciales de 2024 en las que acompañó en la fórmula a Edmundo González, habría tenido serias dificultades para controlar el Palacio de Miraflores y las Fuerzas Armadas , después de décadas de control por parte del régimen chavista.

En los últimos meses, Machado pidió la intervención por la fuerza de Estados Unidos para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Además, en diciembre, ella obtuvo el Premio Nobel de la Paz y logró llegar a la capital noruega de Oslo tras escaparse de Venezuela gracias a la ayuda de un operativo de extracción organizado por los espías norteamericanos. Ante esta situación, todo parecía indicar que Machado sería la encargada de tomar el poder en Venezuela una vez que fuera derrocado el lider del chavismo. Pero hasta el momento, esta posibilidad se esfumó por completo después de que Trump evitó respaldarla para ser la presidenta.

"Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy amable, pero no tiene el respeto", sentenció Trump días atrás.

Según los informes de inteligencia elaborados por la CIA, la agencia encargada de analizar la situación política en Venezuela, no se consideraba derrocar a Maduro por medios militares. Lo que sí recomendaba era que había que mantener en el poder a la cúpula chavista: la vicepresidenta Delcy Rodríguez; el ministro de Justicia e Interior, Diosdado Cabello; y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Ellos estarían en mejores condiciones para estar al frente de un gobierno temporal y mantener la estabilidad en Caracas, ya que dominan las fuerzas militares y policiales del país.

Tanto New York Times, como Wall Street Journal, aseguraron que Trump decidió seguir el consejo de los espías y dejar a Rodríguez en el poder de Venezuela. Según estos medios locales, a la Casa Blanca le preocupa que la intervención militar ordenada por Washington desestabilice aún más el país y la situación escale a una guerra civil.

Tras la detención de Nicolás Maduro, ahora Estados Unidos afirmó que el Cártel de los Soles no es una "organización real"

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, ahora afirmó que el grupo venezolano Cártel de los Soles no es una "organización real", según consignó el diario The New York Times. Se trata de un giro de la administración republicana después de la detención del expresidente del país caribeño Nicolás Maduro, ya que lo había declarado como una organización terrorista.

El medio estadounidense recordó la acusación de Estados Unidos contra el grupo. "El Departamento del Tesoro designó al Cartel de los Soles como una organización terrorista. En noviembre, Marco Rubio, el secretario de estado y asesor de seguridad nacional del presidente Trump, ordenó al Departamento de Estado que hiciera lo mismo", expresaron en un artículo firmado por el periodista Charlie Savage.

En tal sentido, remarcaron la postura de los especialistas: "Pero los expertos en crimen y narcóticos en América Latina han dicho que en realidad es un término coloquial, inventado por los medios venezolanos en la década de 1990, para referirse a los funcionarios que son corruptos por el dinero del narcotráfico".

"Y el sábado, después de que la administración capturara al Sr. Maduro, el Departamento de Justicia publicó una acusación reescrita que parecía conceder tácitamente el punto", añadió The New York Times.

También señalaron una modificación de la acusación: "Los fiscales aún acusaron al Sr. Maduro de participar en una conspiración de tráfico de drogas, pero abandonaron la afirmación de que el Cartel de los Soles era una organización real. En cambio, el nuevo cargo revisado establece que se refiere a un 'sistema de clientelismo' y una 'cultura de corrupción' alimentada por el dinero de las drogas".