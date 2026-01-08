Donald Trump aseguró que "Cuba pende de un hilo" tras la caída de Nicolás Maduro El presidente de Estados Unidos afirmó que el gobierno de Miguel Díaz-Canel se encuentra en una posición de extrema vulnerabilidad tras la reciente intervención militar en Venezuela, principal aliado estratégico y proveedor de recursos de la isla. Por + Seguir en







Donald Trump / Miguel Díaz-Canel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que el gobierno cubano encabezado por Miguel Díaz-Canel atraviesa una crisis terminal. Según el mandatario, la administración de la isla se encuentra en una posición de extrema vulnerabilidad tras la reciente intervención militar estadounidense en Venezuela, principal aliado estratégico y proveedor de recursos de La Habana.

“Creo que Cuba pende de un hilo. Cuba está en serios problemas”, expresó Trump durante una entrevista en el programa de Hugh Hewitt. El presidente sostuvo que, si bien el régimen castrista logró sostenerse durante décadas pese a las dificultades, la situación actual los coloca "bastante cerca" del colapso "por voluntad propia".

Al ser consultado sobre la posibilidad de incrementar la presión diplomática y económica sobre la isla, Trump fue tajante al señalar que las medidas actuales son máximas. En ese sentido, respondió que no cree que pueda hacer más que "entrar y destruir el lugar", subrayando el nivel de asfixia que ya pesa sobre la administración de Díaz-Canel.

La lectura de la Casa Blanca vincula directamente la supervivencia de Cuba con el flujo de recursos venezolanos, los cuales han quedado interrumpidos. Trump manifestó su intención de que, tras la captura de Maduro, la riqueza petrolera y los activos de Venezuela se concentren ahora en manos de empresas estadounidenses, privando a la isla de su histórico sostén energético.

La ofensiva en Venezuela, que detonó este nuevo escenario regional, resultó en un centenar de muertos y la detención de Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores. Este movimiento estratégico dejó al eje bolivariano sin su principal referente, debilitando automáticamente la estructura de poder en el Caribe.

Ante la acefalía en Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada, aunque bajo un clima de absoluta inestabilidad. Mientras tanto, Washington monitorea de cerca la reacción en La Habana, apostando a que el aislamiento económico precipite un cambio de régimen en territorio cubano.