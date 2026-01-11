11 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Cuba subió la tensión con Estados Unidos y le respondió a Donald Trump: "Nadie nos dicta qué hacer"

El presidente del país caribeño, Miguel Díaz-Canel, cargó contra el republicano, quien había marcado que "no habrá más petróleo ni dinero" para la isla y advirtiera que "lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde".

Por
Miguel Díaz-Canel

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, cruzó a su par de Estados Unidos, Donald Trump, quien había marcado que "no habrá más petróleo ni dinero" para la isla y advirtiera que "lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde".

Nahuel Gallo permanece secuestrado en Venezuela.
Te puede interesar:

Venezuela habilitó las visitas en la cárcel donde está detenido el gendarme argentino Nahuel Gallo

En su cuenta de la red social X, Díaz-Canel cargó contra la administración republicana, luego de las amenazas de Trump: "No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas. Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político".

"Quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza. Porque saben y lo reconocen, que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EE.UU nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora", aseveró en esta línea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiazCanelB/status/2010370808489615769&partner=&hide_thread=false

En tanto, tomó distancia de Estados Unidos y acusó a ese país. "Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre. Cuba es coraje", marcó.

Los dichos de Díaz-Canel se produjeron después de que el republicano expusiera un ultimátum al país caribeño: "Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó 'servicios de seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no! La mayoría de esos cubanos han muerto tras el ataque estadounidense de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años".

También agregó que "Venezuela ahora cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerlos, y los protegeremos". Seguidamente, destacó en letras mayúsculas desde su cuenta de la red Truth Social: "¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO!" y sugirió "que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde".

Donald Trump aseguró que "Cuba pende de un hilo" tras la caída de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que el gobierno cubano encabezado por Miguel Díaz-Canel atraviesa una crisis terminal. Según el mandatario, la administración de la isla se encuentra en una posición de extrema vulnerabilidad tras la reciente intervención militar estadounidense en Venezuela, principal aliado estratégico y proveedor de recursos de La Habana.

“Creo que Cuba pende de un hilo. Cuba está en serios problemas”, expresó Trump durante una entrevista en el programa de Hugh Hewitt. El presidente sostuvo que, si bien el régimen castrista logró sostenerse durante décadas pese a las dificultades, la situación actual los coloca "bastante cerca" del colapso "por voluntad propia".

Al ser consultado sobre la posibilidad de incrementar la presión diplomática y económica sobre la isla, Trump fue tajante al señalar que las medidas actuales son máximas. En ese sentido, respondió que no cree que pueda hacer más que "entrar y destruir el lugar", subrayando el nivel de asfixia que ya pesa sobre la administración de Díaz-Canel.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nunca vi nada igual, afirmó el soldado venezolano.

El escalofriante relato de un soldado venezolano sobre el arma que usó Estados Unidos en Caracas

Donald Trump lanzó una fuerte advertencia a Cuba.

Ultimátum de Trump a Cuba: "Lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde"

El 11 titular de Jordania sin Yazan Al-Naimat ni Mousa Al Tarami, dos de las figuras del equipo.

Todo sobre Jordania, el rival inesperado de la Selección argentina que hará historia en el Mundial 2026

Trump ya evalúa intervenir militarmente en Irán.

Cuáles son las opciones militares que evalúa Trump para Irán

Nicolás Maduro Guerra, el hijo del lider chavista, fue el encargado de transmitir el primer mensaje de su padre preso en Estados Unidos.

Nicolás Maduro emitió su primer mensaje desde la cárcel en Estados Unidos

La Casa Blanca advirtió que hay milicias armadas en Venezuela que están cazando estadounidenses.
play

Estados Unidos les pidió a sus ciudadanos que abandonen Venezuela de inmediato

Rating Cero

La icónica banda británica Depeche Mode lanzó este viernes 9 de enero su nuevo documental y película de concierto, “Depeche Mode: M”, a través de Netflix.
play

Lo nuevo en Netflix: así es Depeche Mode, M, el documental sobre la histórica banda británica

Harry Styles apuesta por propuestas audaces y con sello propio.

Este es el perfume favorito de Harry Styles: cuánto sale en Argentina

Detrás de su estética simétrica y cuidadosamente compuesta, la historia propone una reflexión sensible sobre el duelo, la soledad y el lugar del ser humano en el universo. 
play

Asteroid City llegó a Netflix y es furor: cuál es la trama de la película dirigida por Wes Anderson

En la actualidad, su vida transcurre en una etapa de mayor calma y proyección junto a Nicolás González en Madrid.

Ex novio famoso: quién es y cuál es la curiosa historia de Ludmila Isabella, la nueva novia de Nico González

El film establece un puente simbólico entre música, tradición y espiritualidad
play

Un nuevo documental llega a Netflix sobre una histórica banda británica: de cual se trata

Las actuaciones sostienen el clima oscuro y ambiguo, especialmente la química tensa entre Thompson y Bernthal.
play

Este policial llegó a Netflix, tiene misterio pero una gran curiosidad: una ex pareja buscará resolverlo y afrontará secretos de su pasado

últimas noticias

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

Cuba subió la tensión con Estados Unidos y le respondió a Trump: "Nadie nos dicta qué hacer"

Hace 32 minutos
Gustavo Alfaro impulsó la gestión para sumar variantes ofensivas de cara al Mundial 2026.

Es un delantero argentino, juega en un grande de Argentina y recibió el documento paraguayo: puede ir al Mundial 2026

Hace 56 minutos
play
La icónica banda británica Depeche Mode lanzó este viernes 9 de enero su nuevo documental y película de concierto, “Depeche Mode: M”, a través de Netflix.

Lo nuevo en Netflix: así es Depeche Mode, M, el documental sobre la histórica banda británica

Hace 56 minutos
Harry Styles apuesta por propuestas audaces y con sello propio.

Este es el perfume favorito de Harry Styles: cuánto sale en Argentina

Hace 57 minutos
Miramar tiene acceso directo por ruta y servicios regulares de transporte de larga distancia.

Turismo en la Costa Atlántica: el destino para disfrutar de su paseo costero, bosque energético y vivero en el verano 2026

Hace 57 minutos