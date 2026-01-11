Cuba subió la tensión con Estados Unidos y le respondió a Donald Trump: "Nadie nos dicta qué hacer"

El presidente del país caribeño, Miguel Díaz-Canel, cargó contra el republicano, quien había marcado que "no habrá más petróleo ni dinero" para la isla y advirtiera que "lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde".

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel , cruzó a su par de Estados Unidos, Donald Trump, quien había marcado que "no habrá más petróleo ni dinero" para la isla y advirtiera que "lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde".

En su cuenta de la red social X, Díaz-Canel cargó contra la administración republicana, luego de las amenazas de Trump: "No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas. Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político".

"Quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza. Porque saben y lo reconocen, que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EE.UU nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora" , aseveró en esta línea.

En tanto, tomó distancia de Estados Unidos y acusó a ese país. "Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU hace 66 años , y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre. Cuba es coraje", marcó.

Los dichos de Díaz-Canel se produjeron después de que el republicano expusiera un ultimátum al país caribeño: "Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó 'servicios de seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no! La mayoría de esos cubanos han muerto tras el ataque estadounidense de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años".

También agregó que "Venezuela ahora cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerlos, y los protegeremos". Seguidamente, destacó en letras mayúsculas desde su cuenta de la red Truth Social: "¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO!" y sugirió "que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde".

Donald Trump aseguró que "Cuba pende de un hilo" tras la caída de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que el gobierno cubano encabezado por Miguel Díaz-Canel atraviesa una crisis terminal. Según el mandatario, la administración de la isla se encuentra en una posición de extrema vulnerabilidad tras la reciente intervención militar estadounidense en Venezuela, principal aliado estratégico y proveedor de recursos de La Habana.

“Creo que Cuba pende de un hilo. Cuba está en serios problemas”, expresó Trump durante una entrevista en el programa de Hugh Hewitt. El presidente sostuvo que, si bien el régimen castrista logró sostenerse durante décadas pese a las dificultades, la situación actual los coloca "bastante cerca" del colapso "por voluntad propia".

Al ser consultado sobre la posibilidad de incrementar la presión diplomática y económica sobre la isla, Trump fue tajante al señalar que las medidas actuales son máximas. En ese sentido, respondió que no cree que pueda hacer más que "entrar y destruir el lugar", subrayando el nivel de asfixia que ya pesa sobre la administración de Díaz-Canel.