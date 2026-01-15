Habló el conductor de la camioneta que chocó contra la UTV en la que iba Bastian: "Confío en la Justicia"

15 de enero de 2026 Inicio
Se trata del empresario Manuel Molinari, quien se encuentra investigado por el delito de lesiones culposas tras el hecho por el cual permanece grave el niño de ocho años.

El niño atropellado se llama Bastian Juárez.

El empresario Manuel Molinari, oriundo de Junín, expuso un comunicado en su cuenta de la red social Instagram e hizo alusión al suceso por el cual permanece investigado por el delito de lesiones culposas. "Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido", expresó.

En tal sentido, marcó que "lo más importante es la salud del niño" e hizo alusión a los allegados del menor: "Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia". Por último, mencionó la investigación: "Confío en que la verdad y la Justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño".

Debido a la gravedad de las lesiones, el menor había sido trasladado de urgencia al Hospital Comunitario de Pinamar, donde fue intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades y permaneció internado en la unidad de terapia intensiva, mientras que este jueves fue transportado hacia un hospital de Mar del Plata para volver a ser operado.

El traslado a Mar del Plata de Bastian, el niño atropellado en Pinamar

Bastián, el niño que resultó atropellado en la ciudad de Pinamar, fue derivado con éxito este jueves por la tarde a Mar del Plata, donde deberá someterse a una tercera intervención quirúrgica. El traslado se realizó mediante un amplio operativo que incluyó la participación de efectivos policiales, un helicóptero y una ambulancia de alta complejidad.

La familia de Bastian atraviesa horas de profunda angustia, aunque sostenida por la fe y la esperanza. Así lo expresó hoy Miriam, su bisabuela, quien describió el difícil momento que viven desde el accidente.

“Estamos nerviosos, muy mal, pero con mucha esperanza. Es algo que no se puede explicar, lo que la familia está pasando”, relató en diálogo con C5N.

Según contó, se trata de una familia numerosa y muy unida, por lo que el hecho significó un golpe inesperado y devastador: “Lo de Bastian fue algo que no se puede comprender”.

