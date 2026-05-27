27 de mayo de 2026 Inicio
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Escándalo en España: allanaron la sede del PSOE por sospechas de pagos para obstruir investigaciones judiciales

La Guardia Civil española ingresó esta mañana en la sede socialista de Ferraz e incautó documentos en el marco de una causa por facturas falsas y pagos irregulares y por presunta obstrucción de investigaciones que afectaban al partido y al gobierno.

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Escándalo en España: allanaron la sede del PSOE por sospechas de pagos para obstruir investigaciones judiciales

Esta mañana, la Guardia Civil española allanó la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) - actualmente en el poder- ubicada en la calle Ferraz de Madrid. Durante el operativo se incautaron documentos en el marco de una investigación judicial que apunta a presuntas facturas falsas, pagos irregulares y maniobras de obstrucción a la justicia. La causa, dirigida por la Audiencia Nacional, busca esclarecer si existió una trama destinada a entorpecer procesos judiciales que afectaban al partido y al gobierno.

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Según informaron medios locales, los cargos incluyen corrupción en banda organizada, violación del secreto de instrucción, incitación al falso testimonio, falsificación de documentos comerciales, tráfico de influencias o incluso atentado contra las instituciones del Estado

Durante este miércoles, el grupo especial de la Guardia Civil volvió a entrar en la sede del PSOE pero esta vez porque el juez que lleva el caso quiere recopilar documentos sobre una investigación llamada “caso Leire Díez”. Se sospecha que desde dentro del partido se hicieron pagos irregulares y Leire Díez, periodista y antigua militante, habría intentado influir.

Además de revisar la sede del partido, la UCO también fue a las casas de exdirigentes socialistas que están imputados, como Gaspar Zarrías y Santos Cerdán, para buscar pruebas. Incluso se investiga si alguien dentro de la Guardia Civil filtró información a esta trabajadora del PSOE.

ferraz PSOE

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El juez Santiago Pedraz imputó a tres dirigentes del PSOE: Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y Ana Fuentes. Según la investigación, desde una red vinculada al partido se habrían ofrecido 50.000 euros a una empresaria para que cambiara su declaración sobre un pago en efectivo realizado en la sede de Ferraz.

La causa también alcanza al PSC, que entregó información sobre la campaña catalana de 2024. Allí se detectaron pagos de 20.000 euros disfrazados como publicidad electoral.

Tras el operativo, el presidente Pedro Sánchez descartó convocar elecciones y defendió que la actuación policial fue solo un requerimiento de información. También respaldó la presunción de inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, mencionado en el sumario.

Por su parte, el líder opositor Alberto Núñez Feijóo reclamó elecciones inmediatas y acusó al PSOE de haber caído en la “indecencia”, instando a los aliados del Gobierno a romper con Sánchez.

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