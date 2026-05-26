Crisis en Bolivia: la Cámara de Diputados debate si habilita a las Fuerzas Armadas a reprimir las protestas

Tras la aprobación en el Senado, la otra cámara de la Asamblea Legislativa Plurinacional trata la derogación de la ley que regula el Estado de Excepción. Entre otros cambios, permitiría que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea repriman los bloqueos de rutas.

La Policía reprimiendo las manifestaciones en Bolivia contra el gobierno de Rodrigo Paz Pereira.

La Cámara de Diputados de Bolivia debate este martes la derogación de la Ley N°1.341 de Estado de Excepción, vigente desde 2020, que fija condiciones, plazos y mecanismos de control para la aplicación de medidas extraordinarias ante situaciones de crisis. Entre otros cambios, su eliminación permitiría la intervención de las Fuerzas Armadas para reprimir protestas como las que tuvieron lugar en las últimas semanas .

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El Senado la aprobó este domingo con un respaldo de más de dos tercios de las bancas. En las dos cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) tiene el bloque mayoritario: 49 de 130 bancas en Diputados y 16 de 36 bancas en el Senado. El presidente Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones como parte del PDC.

Mientras que el Movimiento al Socialismo (MAS), partido de los expresidentes Evo Morales y Luis Arce, tiene solo dos bancas en la Cámara de Diputados y ninguna en el Senado.

Embed - CTV Red Nacional Bolivia | Canal de televisión | Noticias on Instagram: " Con más de 2/3 de votos, el Senado aprobó el proyecto de ley para abrogar la Ley 1341 de Estados de Excepción. La norma, que regula los estados de excepción en Bolivia, continuará ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados. La decisión legislativa se produce en medio de la crisis social, los bloqueos y el debate nacional sobre posibles medidas extraordinarias del Gobierno. #ctvbolivia #Senado #Ley1341 #EstadosDeExcepción #Política"

Entre otros puntos, la ley N°1.341 obligaba al Ejecutivo de Bolivia a justificar las medidas adoptadas, fijaba límites temporales y habilitaba mecanismos de supervisión legislativa sobre las decisiones del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el gobierno boliviano dependía de la mayoría absoluta para sostener el estado de sitio ante una conmoción interna y, según el parágrafo I del artículo 14, el Presidente debía comunicar a la Asamblea Legislativa cualquier decreto en un plazo máximo de 24 horas; si no lo hacía, caducaría automáticamente.

El diputado de Unidad y promotor del proyecto de ley, Carlos Alarcón, adelantó al canal Unitel que "puede haber una amplia mayoría" a favor de eliminar la ley aprobada después de la crisis política y social de 2019 tras la renuncia de Morales a la Presidencia.

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Alarcón es legislador por La Paz, el distrito más afectado por los bloqueos de rutas que causan desabastecimiento de alimentos, medicina y combustible. Además, Unidad es el tercer bloque con más bancas en ambas cámaras: 26 de 130 en Diputados y 7 de 36 en el Senado.

Cuántos bloqueos de rutas se sostienen en Bolivia

La ciudad de La Paz, la capital del país, encabeza la lista de cortes con 20 puntos de bloqueo, seguida de Oruro (centro-oeste) con 17 y Cochabamba (centro) con 14. Las personas que se manifiestan en todo el país tienen como pedido unificado la renuncia de Paz Pereira a la Presidencia. En la misma línea, Morales pidió adelantar las elecciones.