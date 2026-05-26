México: detuvieron al sobrino de "El Chapo" Guzmán, exlíder del Cartel de Sinaloa

Isaí Martínez Zepeda, alias "El Chinacate", era miembro fundamental de la organización delictiva. Como operador logístico, se encargaba de producir y repartir la droga hacia Estados Unidos y Costa Rica.

El Gabinete de Seguridad de México confirmó la captura de Isaí Martínez Zepeda, alias "El Chinacate", sobrino del exlíder del Cartel de Sinaloa, "El Chapo" Guzmán. Era un miembro fundamental de la organización delictiva y se encargaba de producir y repartir la droga hacia Estados Unidos y Costa Rica.

Este martes, las autoridades mexicanas detuvieron en Nogales, Sonora -al noroeste del país- a uno de los operadores logísticos de la facción Los Chapitos. Martínez Zepeda, uno de los encargados de la producción y distribución de las drogas sintéticas, enfrenta una orden de extradición por los delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Si bien aún el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, no precisó qué país solicitó su extradición, se presume que se trata de Estados Unidos, donde su tío cumple una condena a cadena perpetua.

El narcotraficante, conocido como "El Chinacate", está acusado de coordinar la venta de 10.000 píldoras de fentanilo hacia Estados Unidos.

Chapo Guzmán

Cómo fue el operativo

El arresto de Isaí Martínez Zepeda ocurrió en una vivienda de Nogales, Sonora, tras un operativo conjunto de fuerzas federales mexicanas y después de tareas de investigación y vigilancia aérea que lograron dar con su ubicación. Al momento del arresto en la zona fronteriza, el imputado no estaba solo, por lo que las autoridades tuvieron que aprehender también a un sujeto identificado como Enoc "N", alias "El Vocho", a quien ubican como parte de su círculo operativo de protección y escolta.

En el operativo participaron agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (Semar).

La captura de este miembro de la dinastía Guzmán se suma a la lista de arrestos de alto perfil vinculados al grupo delictivo de Sinaloa. A su vez, se da en un contexto en el que el gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene una estrategia de seguridad basada en investigación, coordinación interinstitucional y presencia territorial, mientras organizaciones civiles señalan que la violencia continúa en varios estados y Estados Unidos mantiene presión para obtener resultados en la lucha contra el narcotráfico.