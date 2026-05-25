25 de mayo de 2026 Inicio
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El presidente de Bolivia se reducirá el sueldo a la mitad y perdonará multas tributarias a trabajadores informales

Rodrigo Paz Pereira anunció que él y sus ministros cobrarán un 50% menos por su trabajo y que impulsará un "perdonazgo tributario" para gremiales, transportistas, artesanos y trabajadores por cuenta propia.

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, anunció que reducirá su sueldo y el de sus ministros a la mitad "como parte del esfuerzo y el compromiso con el país" y que impulsará un "perdonazgo tributario" para trabajadores de sectores informales "no para ricos".

Lula da Silva, presidente de Brasil.
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"Bolivia tiene un presidente y ministros que van a sumarse a ese esfuerzo", señaló Paz Pereira en referencia al ajuste que aplica su gestión desde fines de 2025 y aclaró que la reducción salarial no se extenderá por todo el Ejecutivo: "No queremos perjudicar a otras áreas ni a los profesionales".

Embed - Bolivia tv Oficial on Instagram: " El presidente Rodrigo Paz anunció la reducción del 50% en los salarios del jefe de Estado y de los ministros, medida que —según explicó— forma parte del compromiso del Gobierno para enfrentar la situación económica del país y aplicar una política de austeridad. 22/05/2026 #SiempreBolivia #gobierno #btv"
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El jefe de Estado consideró que el perdón de multas tributarias "es una buena ley para la gente" y explicó que "tendrá impacto a todos aquellos que tienen desde 2017 por debajo de los 10 millones, no es para ricos, es para el que vive día a día".

"El que tiene esos 10, 15, 30, 40 mil y con sus multas ha ido acumulando una serie de problemas con el sistema tributario. Hoy día se le perdona para que esa platita la reactive y la vuelva a poner en Bolivia", simplificó el mandatario boliviano este domingo en conferencia de prensa en la ciudad de Sucre.

Embed - Bolivia tv Oficial on Instagram: " El presidente Rodrigo Paz informó que el Gobierno alista la aprobación de un “perdonazo tributario” con el objetivo de aliviar la carga económica de gremiales, transportistas, artesanos y trabajadores por cuenta propia, como parte de las medidas para impulsar la reactivación económica. 22/05/2026 #SiempreBolivia #gobierno #btv"
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Paz Pereira insistió con que Bolivia "está en quiebra" y no puede gobernar "una minoría": "Hay que hablar, pero no bajo la presión del hambre. Estoy apostando por el diálogo y volveré a convocarlos". La Central Obrera Boliviana (COB), junto a sindicatos de campesinos y juntas vecinales que lideran las manifestaciones y los bloqueos de rutas, no asistieron a la mesa de diálogo convocada el pasado domingo.

Pese a las conferencias de prensa que realiza el presidente, las protestas no se dispersan en ninguna parte y la Policía sigue reprimiendo a los manifestantes, especialmente en La Paz. El pedido unificado de quienes se movilizan es la renuncia del mandatario por "incumplir" sus promesas de campaña.

Embed - MÁXIMA TENSIÓN en BOLIVIA | PODRÍAN decretar el ESTADO DE SITIO

El obispo católico Giovanni Arana, que actúa como mediador en este conflicto junto a organizaciones de derechos humanos y el Defensor del Pueblo, ha señalado que los esfuerzos por facilitar un diálogo "han caído en saco roto".

El Senado de Bolivia aprobó la derogación de la ley que regula el Estado de Excepción y pasó a Diputados

La Asamblea Legislativa Plurinacional está tratando la eliminación de la Ley de Estado de Excepción, una normativa vigente desde 2020 que fija condiciones, plazos y mecanismos de control para la aplicación de medidas extraordinarias ante situaciones de crisis. El Senado votó afirmativamente y pasó la iniciativa a la Cámara de Diputados.

En el caso de que consiga la segunda aprobación, el gobierno de Paz Pereira tendrá menos restricciones legales para reprimir las manifestaciones que causan abastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos en distintas regiones del país hace semanas.

Rodrigo Paz Pereira Bolivia 2
Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia.

Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia.

Entre otros puntos, la ley que la Cámara de Diputados definirá si deroga de forma definitiva obligaba al Ejecutivo de Bolivia a justificar las medidas adoptadas, fijaba límites temporales y habilitaba mecanismos de supervisión legislativa sobre las decisiones del Poder Ejecutivo, incluyendo la eventual participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.

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