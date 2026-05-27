Estadías largas en la Luna: la NASA confirmó cómo será la misión para crear una base en el espacio

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio confirmaron los siguientes pasos para el alunizaje de astronautas en el Polo Sur lunar. "La Base Lunar será el primer puesto avanzado de Estados Unidos y de la humanidad en otro mundo celestial", aseguró el administrador Jared Isaacman.

El próximo destino de la NASA es la Luna peroya tiene puesta la vista en Marte.

La NASA confirmó cuáles serán los siguientes pasos para crear una Base Lunar en el Polo Sur de la Luna que se convertirá en el hogar de los astronautas de la misión Artemis de cara al próximo alunizaje . La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio explicó que esta misión constará de tres fases y que la primera constará en probar tecnologías y prepararse para las operaciones en la superficie.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman , explicó que "la Base Lunar será el primer puesto avanzado de Estados Unidos y de la humanidad en otro mundo celestial" . En esa línea aseguró que "cada misión, tripulada o no tripulada, será una oportunidad de aprendizaje a medida que regresemos a la superficie lunar, construyamos la infraestructura necesaria para permanecer allí y dominemos las habilidades requeridas para vivir y operar en uno de los entornos más exigentes y peligrosos imaginables".

Durante una conferencia de prensa, la NASA anunció nuevos contratos para vehículos lunares tripulados y módulos de carga no tripulados con destino a la Luna.

Desde la NASA confirmaron que desarrollarán unos vehículos de transporte de personal tripulados (LTV) permitirán a los astronautas viajar más lejos y lograr más durante las misiones en la superficie . Estos vehículos tendrán una vida útil de al menos un año y recorran distancias de 900 kilómetros o más, incluyendo al menos 100 kilómetros adicionales de recorridos tripulados.

Diseñados para el exigente entorno lunar, estos primeros prototipos de vehículos de transporte lunar (LTV) incluirán la capacidad de atravesar pendientes de hasta 20 grados, sobrevivir hasta 150 horas en la sombra y operar a velocidades de hasta 10 kilómetros por hora.

Diseño conceptual de un artista para el vehículo lunar de la NASA.

Durante la segunda fase de la NASA, se preparará el terreno para comenzar a crear el espacio propicio para establecer la base lunar. Uno de los aspectos claves será la energía, desde la Administración planea utilizar generadores termoeléctricos de radioisótopos (RTG) para demostrar tecnologías, enfoques operativos y procesos que podrían servir de base para futuros sistemas de energía nuclear a gran escala para la superficie lunar.

"Las demostraciones previstas de la capacidad de generación de energía nuclear en la superficie lunar incluyen el uso de generadores termoeléctricos de radioisótopos (RTG) capaces de producir cientos de vatios de potencia para ayudar a mantener los sistemas de la superficie lunar, la supervivencia durante la noche lunar y la exploración dentro de regiones permanentemente en sombra", explicaron desde el sitio oficial de la NASA.

A generadores termoeléctricos de radioisótopos 27-5-26 Representación artística de un generador termoeléctrico de radioisótopos (RTG) en funcionamiento en la superficie lunar. NASA

El objetivo será contribuir al avance de tecnologías, métodos de gestión térmica, conceptos operativos y procesos que podrían servir de base para futuros sistemas de energía nuclear a gran escala destinados a la exploración lunar y marciana sostenida.

Otro aspecto clave para la NASA será la construcción de hábitats para los astronautas durante sus estadías en la Base Lunar. "Se espera que los sistemas de la Fase Tres incorporen módulos de habitabilidad más grandes, junto con capacidades ampliadas de control ambiental, energía y soporte vital", señalaron. El plan consiste en crear viviendas también puede incluir esclusas de aire y nodos de agregación de módulos diseñados para dar soporte a hábitats interconectados.