12 de noviembre de 2026 Inicio
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Crece el escándalo: el CEO de Nvidia tenía otra relación extramatrimonial con una empleada de su empresa

Según una investigación periodística, Jensen Huang no solo se vinculó con la supuesta espía del gobierno chino Alice Huang -quien no tiene ningún parentesco con el CEO de la empresa de inteligencia artificial- sino también con Kimberly Powell, una de las vicepresidentas de la compañía.

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Jensen Huang y Alice Huang.

Jensen Huang y Alice Huang.

Si alguien pensó que la historia de Jensen Huang terminaba en su vínculo secreto con la presunta espía del gobierno chino Alice Huang, se quedó corto.

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Al hombre fuerte de la empresa de IA le faltó inteligencia emocional para darse cuenta de que sus amoríos le podrían poner fin a su carrera -estuvo 33 años al frente de la compañía- y acabar con su reputación.

A pesar del salvavidas que le arrojó el presidente estadounidense Donald Trump -"No podía saber que se trataba de una espía"-, el futuro de Jenseng Huang es sombrío.

Según consigna The New York Times, el CEO de Nvidia también tuvo relaciones extramatrimoniales con una de sus vicepresidentas, la encargada del área de salud Kimberly Powell.

La relación con Alice Huang y las sospechas de espionaje

La cercanía entre Alice Huang y el fundador de Nvidia comenzó a quedar expuesta a partir de fotografías y registros audiovisuales de encuentros empresariales. Ambos fueron vistos juntos en reuniones del sector tecnológico y en eventos privados. Una de las escenas que adquirió mayor notoriedad ocurrió en mayo de 2025, durante la feria Computex, en Taipéi.

En aquella oportunidad, Jensen Huang organizó una cena en un restaurante de la capital taiwanesa a la que asistió la empresaria. Las imágenes difundidas por medios de comunicación muestran gestos de familiaridad entre ambos, incluido un beso en la mejilla, y registran que abandonaron el establecimiento en el mismo automóvil.

La investigación periodística también reconstruyó encuentros anteriores y contactos de Huang con referentes de la industria de los semiconductores y la inteligencia artificial. Para los investigadores estadounidenses, esa posición le habría permitido acceder a espacios de intercambio empresarial y establecer una relación de confianza con el máximo ejecutivo de Nvidia.

Según las versiones difundidas por The New York Times y otros medios internacionales, los organismos de inteligencia habrían monitoreado a la empresaria durante al menos un año y compartido sus conclusiones con funcionarios de alto rango del Gobierno estadounidense. Las sospechas apuntan a que Beijing podría haber intentado utilizar la relación sentimental para conseguir información sobre la compañía y, eventualmente, influir en su posición respecto de las ventas de procesadores avanzados al mercado chino.

La controversia adquirió una nueva dimensión cuando Jensen Huang reconoció ante los empleados de Nvidia que había mantenido una relación extramatrimonial. El empresario pidió disculpas a su esposa, Lori, y a sus hijos, y manifestó su disposición a colaborar con la investigación independiente que puso en marcha el directorio de la compañía.

Por su parte, el Gobierno chino rechazó las acusaciones. El portavoz de la Cancillería, Guo Jiakun, calificó las versiones sobre una supuesta operación de espionaje como afirmaciones sin fundamento y una campaña destinada a desprestigiar a Beijing.

Nvidia, mientras tanto, aseguró que no tiene motivos para considerar que se hayan comprometido secretos comerciales o información vinculada con la seguridad nacional estadounidense. La investigación interna deberá determinar si existió alguna filtración, cuál fue el alcance de la relación entre Huang y la empresaria y si el vínculo personal pudo formar parte de una operación de inteligencia.

Alice Huang, cuya ubicación actual no fue confirmada públicamente, tampoco realizó declaraciones para responder a las acusaciones. Así, su figura permanece en el centro de un caso en el que confluyen intereses empresariales, relaciones personales y la creciente competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.

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