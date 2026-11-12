Martín Fierro de Cable 2026: a qué hora empieza, dónde verla en vivo y todo lo que hay que saber

Este jueves 12 de noviembre se celebrará una nueva edición de los premios que reconocen a lo mejor de la televisión por cable. Todos los detalles de la ceremonia, los conductores y la transmisión en vivo.

Martín Fierro de cable 2026: Todo lo que hay que saber

Este jueves 12 de noviembre, la televisión argentina se viste de gala para celebrar una nueva edición de los Martín Fierro de Cable 2026. La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), reconocerá a las mejores producciones y figuras que se destacaron durante 2025 en un total de 35 categorías.

Los periodistas y programas de C5N suman 12 nominaciones a los Premios Martín Fierro de Cable 2026

El gran evento se llevará a cabo en el salón Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se reunirán importantes figuras del periodismo, el entretenimiento y la cultura que forman parte de las distintas señales de televisión por cable.

Como antesala de la gran celebración, la jornada comenzará a las 19:30 con la esperada alfombra roja, que estará a cargo de Paula Varela y Guido Záffora. Los conductores recibirán a los invitados, analizarán sus looks y realizarán las primeras entrevistas de la noche.

Por otra parte, la ceremonia de premiación comenzará a las 21 y tendrá a Marina Calabró y Sergio Lapegüe al frente de la conducción, quienes serán los encargados de anunciar a los ganadores de cada categoría.

La transmisión oficial de toda la jornada estará a cargo de A24, señal por la que se podrá seguir en vivo tanto la llegada de las celebridades como la entrega de las estatuillas.

Martin Fierro de Cable 2026: los periodistas y programas de C5N suman 12 nominaciones

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio a conocer este viernes la lista de candidatos para los Premios Martín Fierro de Cable 2026, que distinguen a lo mejor de la producción del año pasado, y C5N ocupa un lugar destacado: sus programas y periodistas acumulan 12 nominaciones.

La ceremonia, que tendrá lugar el jueves 12 de noviembre con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, incluye una gran variedad de categorías para distinguir a los mejores programas, figuras y equipos de 2025. Los rubros abarcan la actualidad, el periodismo, los deportes, la música, la cultura y las producciones infantiles.

Gustavo Sylvestre, Jorge Rial y Pablo Duggan.

En ese contexto, C5N obtuvo nominaciones en rubros clave como Mejor Servicio Informativo, Mejor Programa Periodístico, Mejor Labor Periodística femenina y masculina, Mejor Magazine y Mejor Programa de Entrevistas, entre otros.

Magazine: Duro de Domar (Pablo Duggan)

Duro de Domar (Pablo Duggan) Periodístico: Argenzuela (Jorge Rial) y Minuto Uno (Gustavo "Gato" Sylvestre)

Argenzuela (Jorge Rial) y Minuto Uno (Gustavo "Gato" Sylvestre) De entrevistas: Right Now (Julieta Camaño)

Right Now (Julieta Camaño) Servicio informativo: C5N

C5N Temas médicos: Doctor C (Guillermo Capuya)

Doctor C (Guillermo Capuya) Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor: C5N en tu Barrio (Diego Costa)

C5N en tu Barrio (Diego Costa) Producción integral: C5N

C5N Labor periodística femenina: Rosario Ayerdi (Argenzuela)

Rosario Ayerdi (Argenzuela) Labor periodística masculina: Alejandro Bercovich (La Ley de la Selva y Periodistas)

Alejandro Bercovich (La Ley de la Selva y Periodistas) Cronista / movilero: Alejandro Moreyra

Alejandro Moreyra Columnista económico: Andrés Lerner (Minuto Uno)

Todos los nominados a los Martín Fierro de Cable 2026

INTERÉS GENERAL

Basta Baby (Baby Etchecopar - A24)

(Baby Etchecopar - A24) Duro de Callar (Tomás Méndez – Crónica)

(Tomás Méndez – Crónica) Redespiertos (Guido Martínez – TN)

(Guido Martínez – TN) Arranca la Tarde (Marina Calabró y Facundo Pastor – A24)

Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N)

Empezar el Día (Amalia "Yuyito" González – Ciudad Magazine)

Mañanas Picantes (Montserrat Brizuela y David Kavlin – Argentina 12)

ECONÓMICO

Economía & Real Estate (Daniel Zampone – Metro)

(Daniel Zampone – Metro) Mediodía Económico con Santiago Llul (Santiago Llul – Canal Económico)

(Santiago Llul – Canal Económico) Comunidad de Negocios (José Del Río – La Nación+)

PERIODÍSTICO

Argenzuela (Jorge Rial – C5N)

¿La ves? (Jonatan Viale – TN)

(Jonatan Viale – TN) Minuto Uno (Gustavo "Gato" Sylvestre – C5N)

WiFi (Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti – A24)

CULTURAL / EDUCATIVO

El baúl de Charlie (Charlie López – TN)

Los Siete Locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)

Mi país (Victoria Vanella – Argentina 12)

DE ENTREVISTAS

Cuerpo Técnico (Hernán Castillo y Juan Russo – DeporTV)

Luis Novaresio Entrevista (Luis Novaresio – A24)

Right Now (Julieta Camaño – C5N)

ARTE, MODA Y TENDENCIA

La Jaula de la Moda (Joaquín "El Pollo" Álvarez – Ciudad Magazine)

Mandinga Tattoo (Diego Staropoli – Canal de la Ciudad)

Palacios y Mansiones (Fabián Medina Flores – Canal A)

NOTICIERO DIURNO

Otra Mañana (Antonio Laje – A24)

Siempre Noticias (Germán "Pampa" Mónaco y Liliana Caruso – Crónica TV)

Tempraneros (Mario Massaccesi y Paula Bernini - TN)

NOTICIERO CENTRAL

Diario de las 20 (Analía Argento – Argentina 12)

La Noche (Sebastián Dumont y Ornella Cauteruccio – Canal 26)

Más Verdad (Esteban Trebucq – La Nación+)

Tierra de Nadie (Diego Esteves y Nahuel Suárez – Crónica TV)

DEPORTIVO

El Juego (Sergio Goycochea y Marcelo Benedetto – DSports)

Paso a Paso (Ariel Rodríguez y Gustavo Lombaridi – TyC Sports)

ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)

PERIODÍSTICO DEPORTIVO

Sportia (TyC Sports)

SportsCenter (ESPN)

TN Deportivo (TN)

TNT Data Sports (TNT Sports)

MUSICAL

Copes Tango Show (Johana Copes – Canal de la Ciudad)

Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)

Q Íntimo: Abel Pintos (Mariana Olivari – Quiero Música en mi Idioma)

INFANTIL / JUVENIL

ArgentinHitos (Paka Paka)

Cantando y Bailando con Plim Plim (El Canal del Payaso Plim Plim)

Selenkay – segunda temporada (Disney Channel)

SERVICIO INFORMATIVO

A24

C5N

Crónica TV

TN

DOCUMENTAL

Adolfo Cambiaso: en el nombre del polo (Star Channel)

Generación Dorada (Fox Sports)

Octubre TV (Argentina 12)

TEMAS MÉDICOS

A ciencia cierta (Daniel Stamboulian – Metro)

Alimenta tu vida (Alicia Crocco – Metro)

Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)

CULINARIO

Cocina sin límites (Salvador Mazzocchi – Discovery y Discovery Home & Health)

Historias ricas (TN)

Maestros de la medialuna (Juan Manuel Herrera – El Gourmet)

PROGRAMA RURAL

Bichos de campo (Metro)

TN Campo (TN)

Tranquera abierta (Canal Rural)

TURISMO Y TIEMPO LIBRE

Abriendo caminos (América Sports)

El turismo y la hospitalidad (Canal 26)

Turismo Argentina (Metro)

DE SERVICIOS

El defensor (Crónica TV)

Fenómenos (TN)

Las tardes de Pink (KZO)

Transición 2030 (A24)

JUEGOS / ENTRETENIMIENTOS / REALITY / HUMOR

C5N en tu Barrio (Diego Costa – C5N)

Para alquilar balcones (Martina Soto Pose – Canal de la Ciudad)

Tarico fake news (Ariel Tarico – TN)

PRODUCCIÓN INTEGRAL

América 24 (A24)

Cromañón, 20 años (Somos AMBA)

Crónica Televisión (Crónica TV)

Morir en guerra ajena (TN)

C5N

LABOR HUMORÍSTICA

Ariel Tarico (TN)

Roberto Peña (Somos AMBA)

Romina "Romi" Scalora (Fox Sports)

LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA

Carolina Amoroso (TN)

Marina Calabró (A24)

Paula Bernini (TN)

LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA

Diego Sehinkman (TN)

Eduardo Feinmann (A24)

Esteban Godoy (Crónica TV)

Luis Novaresio (A24)

LABOR PERIODÍSTICA DEPORTIVA

Alejandro "Ale" Wall (Fox Sports)

Diego Latorre (ESPN)

Leonardo "Leo" Paradizo (América 24)

Marcelo Benedetto (DSports)

Sebastián "Pollo" Vignolo (ESPN)

LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA

Rosario Ayerdi (Argenzuela – C5N)

Cecilia Boufflet (América 24)

Débora Plager (+ Info a la Tarde - LN+)

LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

Alejandro Bercovich (La Ley de la Selva y Periodistas – C5N)

Ernesto Hadida (Tiempo Real – Crónica TV)

Nelson Castro (El Corresponsal - TN)

Pablo Rossi (H17 – A24)

CRONISTA / MOVILERO

Cristian Eche (Crónica TV)

Alejandro Moreyra (C5N)

Mercedes Mora (A24)

Fabián Rubino (A24)

PANELISTA

Rubén Rabanal (A24)

Rodolfo Cingolani (TyC Sports)

Román Iucht (TNT Sports Premium)

COLUMNISTA DE ESPECTÁCULOS

Alejandra Peñalva (TN)

Cecilia Martí (TN)

Lucas Bertero (Ciudad Magazine)

COLUMNISTA POLÍTICO

Adrián Ventura (TN)

Daniel Bilotta (La Nación+)

Mariel Fitz Patrick (A24)

COLUMNISTA ECONÓMICO

Florencia Barragán (HTN)

Andrés Lerner (Minuto Uno – C5N)

Willy Laborda (A24)

Lara López Calvo (A24)

COLUMNISTA POLICIAL / JUDICIAL

Gabriel Iezzi (A24)

Lucas Occhipinti (Siempre Noticias – Crónica TV)

Nicolás Pizzi (La Nación+)

Rodrigo Alegre (TN Central – TN)

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