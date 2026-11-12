Gustavo Alfaro confirmó que fue afectado por Ueno Bank: "Hoy no hablamos de fútbol, hablamos como pueblo"

El entrenador de la Albirroja contó que su salario también quedó retenido y respaldó el comunicado del plantel, que reclamó la devolución de los depósitos y puso el foco en los tres millones de personas alcanzadas por la intervención financiera que sacude a Paraguay.

El argentino Gustavo Alfaro, técnico de la selección de Paraguay, confirmó este jueves que sus fondos también quedaron alcanzados por la intervención de Ueno Bank y respaldó el comunicado de los futbolistas, en la previa del amistoso ante Singapur, con un mensaje de apoyo a los ahorristas perjudicados.

Durante la conferencia de prensa, el entrenador describió el impacto personal y colectivo de la situación. "El país está pasando un momento complejo, difícil. Nosotros lo vivimos con mucha preocupación y con mucho dolor", afirmó, antes de precisar que él y los integrantes del plantel forman parte del universo de damnificados.

"Atravesados por el dolor, estamos dentro de los tres millones de personas que fuimos alcanzadas por este problema", agregó Alfaro, en referencia a la cantidad de clientes afectados por la intervención de la entidad financiera, que dispuso restricciones sobre los fondos depositados y abrió un reclamo por la restitución de los ahorros.

El director técnico también respaldó el pronunciamiento que difundieron los jugadores de la Albirroja, quienes reclamaron por el dinero retenido, pero señalaron que la situación de los trabajadores debía ocupar el centro de la respuesta. "Nuestra mayor preocupación no somos nosotros. Nuestra prioridad absoluta debe ser la gente trabajadora", expresaron en el comunicado.

El técnico de Paraguay, Gustavo Alfaro, respaldó a los jugadores y reclamó justicia para los afectados.

Alfaro valoró públicamente la postura de sus dirigidos y defendió su derecho a exigir la devolución de los recursos, al asegurar que estaba "al lado de los jugadores que se expresaron en el comunicado" porque, además de reclamar lo propio, "pusieron en primer lugar a los más necesitados".

El entrenador insistió en que el reclamo debe alcanzar a todas las personas perjudicadas y aseguró que el seleccionado mantendrá su acompañamiento ante el conflicto bancario. "Nosotros vamos a seguir clamando y reclamando justicia desde nuestro lugar", sostuvo, antes de ponerse a disposición de los ciudadanos que atraviesan dificultades.

Qué dice el comunicado de los jugadores paraguayos tras el escándalo con Ueno Bank

En el texto dirigido al pueblo paraguayo, los futbolistas afirmaron que antes que deportistas son ciudadanos afectados por la crisis financiera. "Somos jugadores de la Selección Paraguaya de Fútbol, pero sobre todo, somos paraguayos", expresaron al explicar por qué decidieron pronunciarse públicamente sobre el impacto del caso en miles de familias.

Los integrantes de la Albirroja señalaron que comparten "la misma indignación, la misma preocupación y el mismo dolor" que atraviesan sus compatriotas, pero remarcaron que su principal inquietud no pasa por los salarios o ahorros propios, sino por los trabajadores que depositaron allí el dinero de toda una vida y hoy están vulnerables.

La Selección de Paraguay pidió priorizar a los trabajadores y ahorristas afectados por Ueno Bank. Instagram: /gustavogomez462

Por ese motivo, reclamaron que el Gobierno y la Justicia actúen de inmediato, con transparencia y sin distinciones, y exigieron "una respuesta contundente". También advirtieron que no permitirán que las acciones de "unos pocos impresentables" manchen el nombre de Paraguay, país cuya bandera, dijeron, representan con orgullo.

Qué pasó con Ueno Bank y cómo repercutió la crisis en Paraguay

El Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank el 3 de noviembre, luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo obligatorio, y ordenó suspender las operaciones para avanzar con el proceso de resolución de la entidad financiera en todo el territorio nacional.

El banco tenía alrededor de 2,9 millones de clientes en todo el país y su caída dejó a numerosos usuarios sin acceso inmediato a sus depósitos. La crisis también alcanzó a fondos públicos y derivó en una investigación judicial sobre las operaciones de la entidad y sus vínculos empresariales.

Pedro Alliana, ahora presidente paraguayo, es un histórico dirigente del Partido Colorado. Redes sociales

El impacto trascendió el sistema financiero y llegó al plano institucional, con la destitución de Santiago Peña y la asunción de Pedro Alliana, mientras Fitch Ratings mantuvo la nota soberana paraguaya en BB+ y la colocó bajo vigilancia negativa por los riesgos que la crisis representa para la economía.