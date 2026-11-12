12 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Gustavo Alfaro confirmó que fue afectado por Ueno Bank: "Hoy no hablamos de fútbol, hablamos como pueblo"

El entrenador de la Albirroja contó que su salario también quedó retenido y respaldó el comunicado del plantel, que reclamó la devolución de los depósitos y puso el foco en los tres millones de personas alcanzadas por la intervención financiera que sacude a Paraguay.

Por
Gustavo Alfaro confirmó que fue alcanzado por la crisis de Ueno Bank.

Gustavo Alfaro confirmó que fue alcanzado por la crisis de Ueno Bank.

Web

El argentino Gustavo Alfaro, técnico de la selección de Paraguay, confirmó este jueves que sus fondos también quedaron alcanzados por la intervención de Ueno Bank y respaldó el comunicado de los futbolistas, en la previa del amistoso ante Singapur, con un mensaje de apoyo a los ahorristas perjudicados.

El expresidente indicó el lugar exacto de la llave a través de su abogado.
Te puede interesar:

Lograron abrir la bóveda secreta de la mansión de Santiago Peña

Durante la conferencia de prensa, el entrenador describió el impacto personal y colectivo de la situación. "El país está pasando un momento complejo, difícil. Nosotros lo vivimos con mucha preocupación y con mucho dolor", afirmó, antes de precisar que él y los integrantes del plantel forman parte del universo de damnificados.

"Atravesados por el dolor, estamos dentro de los tres millones de personas que fuimos alcanzadas por este problema", agregó Alfaro, en referencia a la cantidad de clientes afectados por la intervención de la entidad financiera, que dispuso restricciones sobre los fondos depositados y abrió un reclamo por la restitución de los ahorros.

El técnico de Paraguay, Gustavo Alfaro, respaldó a los jugadores y reclamó justicia para los afectados.

El técnico de Paraguay, Gustavo Alfaro, respaldó a los jugadores y reclamó justicia para los afectados.

El director técnico también respaldó el pronunciamiento que difundieron los jugadores de la Albirroja, quienes reclamaron por el dinero retenido, pero señalaron que la situación de los trabajadores debía ocupar el centro de la respuesta. "Nuestra mayor preocupación no somos nosotros. Nuestra prioridad absoluta debe ser la gente trabajadora", expresaron en el comunicado.

Alfaro valoró públicamente la postura de sus dirigidos y defendió su derecho a exigir la devolución de los recursos, al asegurar que estaba "al lado de los jugadores que se expresaron en el comunicado" porque, además de reclamar lo propio, "pusieron en primer lugar a los más necesitados".

El entrenador insistió en que el reclamo debe alcanzar a todas las personas perjudicadas y aseguró que el seleccionado mantendrá su acompañamiento ante el conflicto bancario. "Nosotros vamos a seguir clamando y reclamando justicia desde nuestro lugar", sostuvo, antes de ponerse a disposición de los ciudadanos que atraviesan dificultades.

Qué dice el comunicado de los jugadores paraguayos tras el escándalo con Ueno Bank

En el texto dirigido al pueblo paraguayo, los futbolistas afirmaron que antes que deportistas son ciudadanos afectados por la crisis financiera. "Somos jugadores de la Selección Paraguaya de Fútbol, pero sobre todo, somos paraguayos", expresaron al explicar por qué decidieron pronunciarse públicamente sobre el impacto del caso en miles de familias.

Los integrantes de la Albirroja señalaron que comparten "la misma indignación, la misma preocupación y el mismo dolor" que atraviesan sus compatriotas, pero remarcaron que su principal inquietud no pasa por los salarios o ahorros propios, sino por los trabajadores que depositaron allí el dinero de toda una vida y hoy están vulnerables.

La Selección de Paraguay pidió priorizar a los trabajadores y ahorristas afectados por Ueno Bank.

La Selección de Paraguay pidió priorizar a los trabajadores y ahorristas afectados por Ueno Bank.

Por ese motivo, reclamaron que el Gobierno y la Justicia actúen de inmediato, con transparencia y sin distinciones, y exigieron "una respuesta contundente". También advirtieron que no permitirán que las acciones de "unos pocos impresentables" manchen el nombre de Paraguay, país cuya bandera, dijeron, representan con orgullo.

Qué pasó con Ueno Bank y cómo repercutió la crisis en Paraguay

El Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank el 3 de noviembre, luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo obligatorio, y ordenó suspender las operaciones para avanzar con el proceso de resolución de la entidad financiera en todo el territorio nacional.

El banco tenía alrededor de 2,9 millones de clientes en todo el país y su caída dejó a numerosos usuarios sin acceso inmediato a sus depósitos. La crisis también alcanzó a fondos públicos y derivó en una investigación judicial sobre las operaciones de la entidad y sus vínculos empresariales.

Pedro Alliana, ahora presidente paraguayo, es un histórico dirigente del Partido Colorado.

Pedro Alliana, ahora presidente paraguayo, es un histórico dirigente del Partido Colorado.

El impacto trascendió el sistema financiero y llegó al plano institucional, con la destitución de Santiago Peña y la asunción de Pedro Alliana, mientras Fitch Ratings mantuvo la nota soberana paraguaya en BB+ y la colocó bajo vigilancia negativa por los riesgos que la crisis representa para la economía.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Andrea Benítez destruyó documentos de Santiago Peña.

Caso Ueno Bank: detuvieron a la funcionaria que destruyó documentos de Santiago Peña

La mansión de verano de Santiago Peña en la ciudad de San Bernardino.

Crisis en Paraguay: encontraron una bóveda oculta en la casa de Santiago Peña y buscan la forma de abrirla

Paraguay afronta una severa crisis económica.

Crisis en Paraguay: eliminarán multas e intereses a los afectados por el colapso de Ueno Bank

Santiago Peña, expresidente de Paraguay destituido por juicio político.

"Voy a ser tu huésped por mucho tiempo", le aseguró Santiago Peña al jefe del regimiento donde está detenido

Santiago Peña en la Fiscalía de Paraguay. 

Tras su destitución y detención, Santiago Peña fue imputado por la Fiscalía de Paraguay

Carvallo era el presidente del Banco Central cuando estalló todo.

Caso Ueno Bank: se entregó el presidente del Banco Central de Paraguay y quedó detenido

Rating Cero

Carmen Barbieri habló de su estado de salud.

Carmen Barbieri rompió el silencio tras su internación y reveló el dramático momento que vivió: "No podía ni hablar"

Entre los primeros ganadores argentinos se encuentran Milo J, CA7RIEL & Paco Amoroso y el Quinteto Astor Piazzolla, quienes consiguieron destacarse durante la Premiere, la ceremonia previa a la gala principal en la que se entregan buena parte de los galardones.

Latin Grammy 2026: los argentinos que ya ganaron premios y los artistas que buscan hacer historia

La Joaqui y Luck Ra.
play

"Aunque ya no estés aquí...", Luck Ra sorprendió con una frase de desamor a tres meses de su ruptura con La Joaqui

Pese a las diferencias del pasado, la pareja logró recomponer su vínculo y ahora se prepara para dar el sí en Colombia.
play

Ella lo denunció por violencia y robo, pero se reconciliaron y ahora anunciaron su casamiento: los detalles

Noir cerró sus redes sociales ante el hostigamiento mental que le generaron las críticas virtuales.

Emanuel Noir de Ke Personajes denunció hostigamiento policial: "Me siento preso en mi propia ciudad"

El video del feroz ida y vuelta entre Mauro Icardi y Martín Migueles.

Se filtró el video del enfrentamiento entre Mauro Icardi y Martín Migueles: "Yo te rompo la boca"

últimas noticias

Un lobo marino apareció en la puerta de una vivienda en Necochea. 

"Pensé que era mi perro": el increíble hallazgo de un vecino de Necochea en la puerta de su casa

Hace 26 minutos
El papa León XIV impulsó el turismo en la Argentina.

El turismo por el papa León XIV en Argentina: cómo impactó el fin de semana largo en las provincias

Hace 28 minutos
Carmen Barbieri habló de su estado de salud.

Carmen Barbieri rompió el silencio tras su internación y reveló el dramático momento que vivió: "No podía ni hablar"

Hace 29 minutos
Jensen Huang, fundador de Nvidia y exCEO.

El fundador de Nvidia tuvo una tercera relación extramatrimonial con otra empleada de la compañía

Hace 31 minutos
El presidente Javier Milei.

Ante empresarios, Milei ratificó su plan de convertir a Argentina en un polo tecnológico: "Hay más trabajo que nunca"

Hace 38 minutos