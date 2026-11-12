Récord histórico de deportaciones en Estados Unidos: el ICE expulsó a más de 483 mil extranjeros en 2026 El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ejecutó la mayor cantidad de expulsiones de su historia bajo la administración de Donald Trump. La agencia también contabilizó 475 mil detenciones, un salto exponencial respecto a gestiones previas. Por Agregar C5N en









"Patriotas": así definió el secretario del DHS, Markwayne Mullin, a los agentes del ICE.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos expulsó a 483.200 extranjeros y arrestó a 475.000 personas por violaciones migratorias durante el año fiscal 2026, que concluyó el 30 de septiembre, como parte del plan gubernamental del presidente Donald Trump.

Las cifras publicadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) marcan el número más alto en los 23 años de historia del ICE. El récord previo ocurrió en el período 2025 con 442.640 expulsiones, y representa un incremento del 78% frente a las 271.480 deportaciones del último año del expresidente Joe Biden.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, manifestó su conformidad con los resultados de la agencia y dijo que se sentía "orgulloso" por la labor de los agentes de ICE en el terreno.

"Los patriotas del ICE trabajan incansablemente para hacer que Estados Unidos vuelva a ser un lugar seguro. Gracias al liderazgo del presidente Trump, el ICE cuenta ahora con plena capacidad para localizar y expulsar a extranjeros en situación irregular, con el fin de salvar vidas estadounidenses", añadió el secretario.

Los operativos del ICE mantienen cifras récord y enfrentan críticas El mes de septiembre de 2026 apuntaló esta tendencia con 48.000 arrestos y 44.000 deportaciones. El ritmo de las detenciones preservó picos inéditos, tras el máximo histórico de 50.925 personas apresadas durante el mes de agosto.

Estas intervenciones de la agencia desataron cuestionamientos públicos tras la confirmación de varias víctimas mortales. Entre los fallecidos durante el año figuran los estadounidenses Renée Good y Alex Pretti, y los inmigrantes Lorenzo Salgado Araujo y Joan Sebastian Guerrero. El comunicado oficial omite detalles sobre el perfil de los detenidos y no desglosa cuántos poseían antecedentes penales. A pesar de estas controversias, el Ejecutivo reafirmó su ofensiva y confirmó la salida de más de 3 millones de migrantes desde el inicio del actual mandato presidencial.