Una figura del Real Madrid tuvo un gesto viral con los hinchas de su Selección: qué hizo El joven delantero marfileño se acercó a la valla del predio de entrenamiento y repartió dinero en efectivo a los simpatizantes como agradecimiento por el apoyo de cara a los partidos de la fecha FIFA. Por Agregar C5N en









Yan Diomandé le dio dinero a sus fanáticos en la previa con Costa de Marfi. (Imagen optimizada con IA)

La joya de 19 años del Real Madrid, Yan Diomandé, de gran arranque en la temporada europea, revolucionó las redes sociales al regalar billetes a los fanáticos locales que se acercaron a saludar al plantel de Costa de Marfil.

El episodio ocurrió en el predio de entrenamiento de su seleccionado en la previa de los compromisos ante Gambia por las Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones, cuando el delantero se acercó a la valla perimetral para entregar francos de África Occidental en señal de agradecimiento por el apoyo recibido.

La actitud del atacante, quien llegó al club español en agosto procedente del Leipzig y ya suma cuatro goles y cuatro asistencias entre La Liga y la Champions League, fue ampliamente celebrada por los usuarios, que destacaron su humildad y el gesto de no olvidar sus orígenes pese a su consolidación en la élite del fútbol mundial.

YAN DIOMANDE REPARTIÓ DINERO A LOS JÓVENES AFICIONADOS QUE SE ACERCARON A LA CONCENRACIÓN



Fue una forma de agradecerles todo el apoyo que les dan a los jugador de Costa de Marfil



@lemedia100filtr pic.twitter.com/PbkKeKdR4h — Post United (@postunited) November 12, 2026 Quién es Yan Diomandé y su gran presente en el Real Madrid Con apenas 19 años, el extremo marfileño Yan Diomandé se consolidó como una de las grandes apariciones del fútbol europeo. Tras arribar al Real Madrid en agosto de 2026 procedente del Leipzig, el atacante tuvo una rápida adaptación al equipo dirigido por José Mourinho y ya acumula cuatro goles y cuatro asistencias en 16 partidos disputados entre La Liga y la Champions League durante la temporada 2026/27.

Actualmente, Diomandé defiende los colores de la Selección de Costa de Marfil en la doble fecha de Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027 ante Gambia (el 12 y 17 de noviembre), donde ambos lideran el Grupo C con seis puntos.

Una vez finalizada su participación internacional, regresará a España para reincorporarse al plantel merengue de cara al duelo frente a Celta el sábado 21 de noviembre en el Santiago Bernabéu, con el objetivo de sostener su gran nivel en su primer año en el club.