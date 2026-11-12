Se filtró el video del enfrentamiento entre Mauro Icardi y Martín Migueles: "Yo te rompo la boca"

En medio de un nuevo escándalo con Wanda Nara, salieron a la luz las imágenes del tenso cara a cara entre el delantero y el empresario.

Tras la feroz pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi en la casa de los sueños , salieron a la luz nuevos detalles del tenso cara a cara que protagonizó el delantero con Martín Migueles, la actual pareja de la empresaria.

Fue en DDM donde difundieron un video del enfrentamiento, que ocurrió frente a varios efectivos policiales que se encontraban en el lugar. En las imágenes, grabadas por el propio Icardi, se puede escuchar cómo Migueles comienza a increpar al futbolista y le pregunta si actuaría de la misma manera en su lugar. Sin embargo, la respuesta del delantero no hizo más que aumentar la tensión.

En el video se escucha cómo Migueles le pregunta a Icardi si actuaría de la misma manera en su lugar, a lo que el futbolista responde tajante: "Que vaya a hacer la denuncia, que venga con la orden del juez y la entrego".

Sin embargo, la discusión comenzó a subir de tono cuando la actual pareja de Wanda Nara lanzó una fuerte advertencia: "Yo soy un pibe grande. A mí no me faltes el respeto. Dame bola. No tenés para arrancar conmigo, Mauro. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi López".

Lejos de calmarse, Migueles fue todavía más contundente: "Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi, te rompo la boca". Ante esto, Icardi intentó frenarlo con un "Pará, pará…", pero el empresario insistió: "Yo te aviso. De verdad. No tenés para arrancar".

EL VIDEO DE LA DISCUSIÓN ENTRE ICARDI Y MIGUELES: "Yo no soy Maxi ni L-Gante, yo te rompo la boca"Cc #DDM @ddm_ok https://t.co/a2vX0ZZQMN — América TV (@AmericaTV) November 12, 2026

Mauro Icardi declaró en la Fiscalía y desmintió la denuncia de Wanda Nara: "No golpeé a mi hija"

Mauro Icardi declaró durante dos horas ante la fiscalía de Tigre en el marco de la causa judicial iniciada por la denuncia de Wanda Nara, tras el allanamiento realizado en su vivienda de Nordelta. El futbolista negó los episodios de violencia. "No golpeé a mi hija, no hubo lesiones", aseguró. Al término de la indagatoria, su abogado defensor, Francisco Oneto, dialogó con la prensa y cuestionó el desarrollo del procedimiento al denunciar que no le permitieron presentar peritos de parte, mientras que la defensa aportó videos y otras evidencias para respaldar la versión del futbolista.

El futbolista prestó declaración voluntaria este jueves durante dos horas ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Violencia de Género de Tigre, con sede en General Pacheco. En la causa iniciada por la denuncia de Wanda Nara, la cual está a cargo del fiscal Julio Petrucci y había sido reprogramada desde el martes por acumulación de expedientes, Icardi negó los episodios de violencia que habrían ocurrido el viernes por la noche.

Mauro Icardi dentro de su mansión en Nordelta durante el allanamiento de la Policía bonaerense.

Al finalizar la audiencia, su abogado defensor, Francisco Oneto, informó a la prensa que la defensa aportó videos y otras evidencias para respaldar el relato del delantero, aunque denunció que no les permitieron presentar peritos de parte. En paralelo, el expediente incorporó un acta policial de la Comisaría 4ª de Tigre que registra un fuerte cruce entre la abogada Elba Marcovecchio y los efectivos de guardia.

"Declaró todo lo que pasó, dio su versión de los hechos de lo que ocurrió esa noche", explicó el letrado respecto a la secuencia ocurrida el viernes. "Mauro declaró que esa noche no ocurrió nada, que ese día no ocurrió nada, que simplemente fue una cuestión de una juntada que quería tener la nena y que él se la negó y se armó toda la discusión por eso", sostuvo.

Por último, Oneto evitó confirmar una supuesta denuncia contra Martín Migueles, calificándola como una especulación, y aclaró que aún aguardan una resolución judicial respecto a la apelación de la medida cautelar vigente. Pese a los planteos previos, el letrado se mostró satisfecho con el desarrollo de la jornada en la fiscalía y destacó: "No se proveyó todavía el escrito de apelación. La restricción fue apelada".