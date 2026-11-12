Tiroteo a metros de la Casa Blanca: hay un muerto y al menos cuatro heridos La noticia fue confirmada por la Policía de Washington DC. El hecho ocurrió en un gimnasio del barrio Logan Circle, a menos de 10 cuadras de la residencia del presidente de los Estados Unidos, donde el tirador se atrincheró y aparentemente se habría suicidado. Por Agregar C5N en









Fuerte tiroteo en la Casa Blanca. Captura Reuters

Washington está en alerta luego de que se registrara un tiroteo a metros de la Casa Blanca, que resultó con cuatro personas heridas, una de ellas en estado de gravedad. La balacera tuvo lugar en un gimnasio, espacio donde el tirador se mantuvo atrincherado y luego se suicidó, de acuerdo a lo informado por la policía.

El alerta se registró alrededor de las 8 de la mañana, por lo que ante el aviso, las autoridades decidieron intervenir en distintos puntos de la zona afectada. En un principio se registraron cinco personas heridas, pero no se descarta que el número de víctimas ascienda considerando que se trata de un hecho en desarrollo. Asimismo, se trabaja para conocer la gravedad de las lesiones y la identidad de los heridos.

AFP Las autoridades desplegaron un enorme operativo en los alrededores, se dispuso el cierre de escuelas y también se solicitó a los vecinos que se mantengan alejados del perímetro para evitar nuevas víctimas. La intervención incluyó a la Policía y agentes federales de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). También se conoció la colaboración de organismos federales en el procedimiento, el cual luego de varias horas de trabajo garantizó que la zona estuviera segura.

De acuerdo con lo que contaron autoridades oficiales, el tirador habría ido al gimnasio por una víctima en particular y luego comenzó a disparar en general, armó una barricada para atrincherarse y, en plena llamada telefónica de negociación con la Policía, los oficiales escucharon que se había disparado.

Desde el gimnasio Vida Fitness alertaron a sus clientes en un comunicado y anunciaron que el sitio permanecerá cerrado hasta nuevo aviso: "La seguridad y el bienestar de nuestros miembros, invitados y equipo son nuestras máximas prioridades. Les pedimos que eviten desplazarse hacia la sede de Logan Circle y sus alrededores hasta nuevo aviso. Si actualmente se encuentran en las inmediaciones, por favor sigan todas las indicaciones de las fuerzas de seguridad locales".

Las autoridades, en tanto, continúan trabajando para determinar el móvil que derivó en el tiroteo. No descartan que tuviera un tipo de conflicto con los dueños del local.