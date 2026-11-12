12 de noviembre de 2026 Inicio
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Se derrumbó un edificio en Nueva York: hay al menos dos muertos

Se trata de una construcción de tres plantas ubicada en la zona de Brooklyn. Además de las dos personas que perdieron la vida, medios de Estados Unidos reportan que hay también 17 heridos, de los cuales cuatro se encuentran en estado crítico.

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Hay al menos dos personas muertas.

Hay al menos dos personas muertas.

Captura Reuters

Al menos dos personas murieron y otras 17 resultaron heridas tras el derrumbe de un edificio en el distrito de Brooklyn, en Nueva York. La estructura cedió sobre la excavación de una obra en construcción lindera, según confirmó el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani.

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De acuerdo con el reporte oficial del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), el saldo asciende a un total de 19 víctimas. Además de los dos fallecidos, cuatro personas permanecen internadas en estado crítico y al menos siete de los afectados son menores de edad. Desde el organismo advirtieron que el balance es provisorio y que las cifras “pueden cambiar de un minuto a otro”.

Respecto a las causas del siniestro, las autoridades detallaron que la obra lindera contaba con autorización para levantar un inmueble de al menos tres plantas. Sin embargo, el terreno ya registraba antecedentes irregulares: en marzo pasado, la alcaldía había emitido una orden de sanción y una multa de u$s10.000 sobre ese mismo lote tras detectar demoliciones no autorizadas.

Los rescatistas trabajan a destajo para encontrar personas con vida.

Los rescatistas trabajan a destajo para encontrar personas con vida.

“Esta será una operación prolongada. No sabemos cuántas personas siguen en la zona del colapso. Los equipos están realizando un trabajo peligroso y heroico, retirando escombros cuidadosamente en equipo para no herir a los pacientes ni a sí mismos”, señaló Lilian Bonsignore, comisionada del cuerpo de bomberos.

En la misma línea, el jefe del departamento advirtió que las tareas de remoción resultan “extremadamente peligrosas” ante el riesgo inminente de que la edificación adyacente también se desmorone.

Con el objetivo de rescatar a la mayor cantidad de personas con vida, unos 250 efectivos de bomberos trabajan en el lugar junto a unidades caninas, agentes del Departamento de Policía de Nueva York, voluntarios de la Cruz Roja y técnicos del Departamento de Edificios (DOB). El operativo se extenderá durante varios días con el objetivo de despejar los escombros de manera progresiva hasta alcanzar los cimientos.

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