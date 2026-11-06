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Premios Martín Fierro de Cable 2026: los periodistas y programas de C5N suman 12 nominaciones

APTRA dio a conocer la lista completa de candidatos a los galardones, que distinguen a lo mejor de la producción televisiva de 2025. C5N aspira a categorías clave como Mejor Servicio Informativo, Mejor Programa Periodístico y Mejor Labor Periodística femenina y masculina.

Pablo Duggan

Pablo Duggan, Gustavo Sylvestre y Jorge Rial, tres de los nominados.

C5N

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio a conocer este viernes la lista de candidatos para los Premios Martín Fierro de Cable 2026, que distinguen a lo mejor de la producción del año pasado, y C5N ocupa un lugar destacado: sus programas y periodistas acumulan 12 nominaciones.

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La ceremonia, que tendrá lugar el jueves 12 de noviembre con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, incluye una gran variedad de categorías para distinguir a los mejores programas, figuras y equipos de 2025. Los rubros abarcan la actualidad, el periodismo, los deportes, la música, la cultura y las producciones infantiles.

En ese contexto, C5N obtuvo nominaciones en rubros clave como Mejor Servicio Informativo, Mejor Programa Periodístico, Mejor Labor Periodística femenina y masculina, Mejor Magazine y Mejor Programa de Entrevistas, entre otros.

Todas las nominaciones de C5N a los Martín Fierro de Cable 2026

  • Magazine: Duro de Domar (Pablo Duggan)
  • Periodístico: Argenzuela (Jorge Rial) y Minuto Uno (Gustavo "Gato" Sylvestre)
  • De entrevistas: Right Now (Julieta Camaño)
  • Servicio informativo: C5N
  • Temas médicos: Doctor C (Guillermo Capuya)
  • Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor: C5N en tu Barrio (Diego Costa)
  • Producción integral: C5N
  • Labor periodística femenina: Rosario Ayerdi (Argenzuela)
  • Labor periodística masculina: Alejandro Bercovich (La Ley de la Selva y Periodistas)
  • Cronista / movilero: Alejandro Moreyra
  • Columnista económico: Andrés Lerner (Minuto Uno)

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