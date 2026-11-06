Premios Martín Fierro de Cable 2026: los periodistas y programas de C5N suman 12 nominaciones APTRA dio a conocer la lista completa de candidatos a los galardones, que distinguen a lo mejor de la producción televisiva de 2025. C5N aspira a categorías clave como Mejor Servicio Informativo, Mejor Programa Periodístico y Mejor Labor Periodística femenina y masculina. Agregar C5N en









Pablo Duggan, Gustavo Sylvestre y Jorge Rial, tres de los nominados. C5N

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio a conocer este viernes la lista de candidatos para los Premios Martín Fierro de Cable 2026, que distinguen a lo mejor de la producción del año pasado, y C5N ocupa un lugar destacado: sus programas y periodistas acumulan 12 nominaciones.

La ceremonia, que tendrá lugar el jueves 12 de noviembre con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, incluye una gran variedad de categorías para distinguir a los mejores programas, figuras y equipos de 2025. Los rubros abarcan la actualidad, el periodismo, los deportes, la música, la cultura y las producciones infantiles.

En ese contexto, C5N obtuvo nominaciones en rubros clave como Mejor Servicio Informativo, Mejor Programa Periodístico, Mejor Labor Periodística femenina y masculina, Mejor Magazine y Mejor Programa de Entrevistas, entre otros.