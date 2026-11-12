IR A
IR A

Emanuel Noir de Ke Personajes denunció hostigamiento policial: "Me siento preso en mi propia ciudad"

El líder de Ke Personajes llevará a la Justicia un presunto caso de hostigamiento policial en Concepción del Uruguay. En una entrevista con el medio local La Pirámide, lamentó no poder hacer una vida normal tras una pelea con un efectivo de la fuerza.

Noir cerró sus redes sociales ante el hostigamiento mental que le generaron las críticas virtuales.

Noir cerró sus redes sociales ante el hostigamiento mental que le generaron las críticas virtuales.

Redes sociales
Emanuel Noir se mostró arrepentido de haber agredido a un agente policial.
Te puede interesar:

El cantante de Ke Personajes rompió el silencio tras su detención en Entre Ríos: "Me equivoqué, soy humano"

La voz de Ke Personajes dio una entrevista en su domicilio, habló del hostigamiento policial que sufrió y que según su palabra todavía padece en su propia localidad, luego de la pelea con un agente de seguridad en la zona del casino. "Hoy la ciudad me encuentra como presionado", sostuvo y aclaró: "Hoy me siento preso en mi propia ciudad".

El artista no tiene prisión domiciliaria ni ninguna restricción judicial que le impida salir a la calle, pero advirtió que vive con temor de quedar expuesto cada vez que lo hace. En este sentido, el uruguayense dijo que la situación se agravó por problemas de papeles con su camioneta: cuando tuvo todo en regla, salió a manejar y los efectivos policiales grabaron videos y sacaron fotos que habrían enviado a la Fiscalía, sin tener en cuenta que ya tenía la documentación habilitada, según relató.

Frente a esta situación, Noir adelantó que sus abogados, José Esteban Ostolaza y Pablo Exequiel Sotelo, preparan una presentación formal para denunciar lo que consideran un accionar abusivo y pedir que cesen las intervenciones.

“Yo no estoy detenido, pero hoy mi cotidianidad está siendo truncada”. “Yo no estoy detenido, pero hoy mi cotidianidad está siendo truncada”.

El artista remarcó que se siente cuestionado y discriminado por ciertos sectores locales, pese a su trayectoria artística y a sus acciones solidarias en escuelas, hospitales de la zona y el Hospital Garrahan. "Hoy Emanuel no quiere abrirle la puerta a nadie, porque no sé con qué domingo siete me van a salir", se lamentó.

"Yo solamente quería que vean esta otra cara. Necesito ahora pararme de mano, por así decirlo, para que esto tenga un fin", concluyó ante La Pirámide.

Detuvieron a Emanuel Noir: el impacto en las redes

El líder de la banda de cumbia Ke Personajes, Emanuel Noir, fue detenido el sábado 7 de noviembre de 2026 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, tras protagonizar una pelea en la puerta del casino local. Si bien el cantante reconoció su participación en la discusión con el agente -sobre quien rige una restricción de acercamiento-, reveló que debió cerrar una de sus redes sociales debido al "hostigamiento mental" que le generaron las críticas virtuales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La cantante uso las redes sociales para compartir la triste noticia con sus seguidores.

Gladys La Bomba Tucumana ante una pérdida cercana: "No se cómo hacer..."

Previo a ser cantante, Hernán tuvo un peculiar emprendimiento.

Se conoció el pasado desconocido de Mala Fama antes de dedicarse a la música

Dolor por la muerte de Paolo Rockero.

El desgarrador último posteo de Paolo el Rockero antes de su muerte: "Decidí dejar de poner mis deseos antes de mi bienestar"

Pese a la pelea, siempre lo recordó con cariño.

La esperaba con ansias: salió a la luz la charla pendiente que Marcos Camino no llegó a tener antes de su muerte

La noticia había sido confirmada en la cuenta oficial de la banda santafesina.

La drástica decisión que tomaron Los Palmeras tras la muerte de Marcos Camino que sorprendió a todos

Con un emotivo mensaje, Los Midachis destacaron el vínculo de amistad que construyeron a lo largo de los años con Marcos Camino.

Midachi despidió a Marcos Camino con un emotivo mensaje y volvió a salir a la luz la historia detrás de "El bombón asesino"

últimas noticias

Un lobo marino apareció en la puerta de una vivienda en Necochea. 

"Pensé que era mi perro": el increíble hallazgo de un vecino de Necochea en la puerta de su casa

Hace 35 minutos
El papa León XIV impulsó el turismo en la Argentina.

El turismo por el papa León XIV en Argentina: cómo impactó el fin de semana largo en las provincias

Hace 37 minutos
Carmen Barbieri habló de su estado de salud.

Carmen Barbieri rompió el silencio tras su internación y reveló el dramático momento que vivió: "No podía ni hablar"

Hace 38 minutos
Jensen Huang, fundador de Nvidia y exCEO.

El fundador de Nvidia tuvo una tercera relación extramatrimonial con otra empleada de la compañía

Hace 40 minutos
El presidente Javier Milei.

Ante empresarios, Milei ratificó su plan de convertir a Argentina en un polo tecnológico: "Hay más trabajo que nunca"

Hace 47 minutos