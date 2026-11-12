Emanuel Noir de Ke Personajes denunció hostigamiento policial: "Me siento preso en mi propia ciudad"

El líder de Ke Personajes llevará a la Justicia un presunto caso de hostigamiento policial en Concepción del Uruguay. En una entrevista con el medio local La Pirámide, lamentó no poder hacer una vida normal tras una pelea con un efectivo de la fuerza.

Después de varios días de silencio, el cantante Emanuel Noir habló tras la detención que sufrió en su localidad, Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, por agredir a un policía. "No tengo más ganas de vivir en mi ciudad", aseguró al medio local La Pirámide.

El cantante de Ke Personajes rompió el silencio tras su detención en Entre Ríos: "Me equivoqué, soy humano"

La voz de Ke Personajes dio una entrevista en su domicilio, habló del hostigamiento policial que sufrió y que según su palabra todavía padece en su propia localidad, luego de la pelea con un agente de seguridad en la zona del casino. "Hoy la ciudad me encuentra como presionado", sostuvo y aclaró: "Hoy me siento preso en mi propia ciudad".

El artista no tiene prisión domiciliaria ni ninguna restricción judicial que le impida salir a la calle, pero advirtió que vive con temor de quedar expuesto cada vez que lo hace. En este sentido, el uruguayense dijo que la situación se agravó por problemas de papeles con su camioneta: cuando tuvo todo en regla, salió a manejar y los efectivos policiales grabaron videos y sacaron fotos que habrían enviado a la Fiscalía, sin tener en cuenta que ya tenía la documentación habilitada, según relató.

Frente a esta situación, Noir adelantó que sus abogados, José Esteban Ostolaza y Pablo Exequiel Sotelo, preparan una presentación formal para denunciar lo que consideran un accionar abusivo y pedir que cesen las intervenciones.

“Yo no estoy detenido, pero hoy mi cotidianidad está siendo truncada”. “Yo no estoy detenido, pero hoy mi cotidianidad está siendo truncada”.

El artista remarcó que se siente cuestionado y discriminado por ciertos sectores locales, pese a su trayectoria artística y a sus acciones solidarias en escuelas, hospitales de la zona y el Hospital Garrahan. "Hoy Emanuel no quiere abrirle la puerta a nadie, porque no sé con qué domingo siete me van a salir", se lamentó.

"Yo solamente quería que vean esta otra cara. Necesito ahora pararme de mano, por así decirlo, para que esto tenga un fin", concluyó ante La Pirámide.

Redes sociales

Detuvieron a Emanuel Noir: el impacto en las redes

El líder de la banda de cumbia Ke Personajes, Emanuel Noir, fue detenido el sábado 7 de noviembre de 2026 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, tras protagonizar una pelea en la puerta del casino local. Si bien el cantante reconoció su participación en la discusión con el agente -sobre quien rige una restricción de acercamiento-, reveló que debió cerrar una de sus redes sociales debido al "hostigamiento mental" que le generaron las críticas virtuales.