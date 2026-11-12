En medio del escándalo por infidelidades renunció Jensen Huang, el CEO de Nvidia

El fundador y director ejecutivo de la empresa admitió haber mantenido al menos una relación íntima con una empresaria china identificada como Alice Huang,

El fundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang , quien se vio e nvuelto en un escándalo por varias infidelidades que incluía una presunta relación íntima con una presunta espía enviada por China, renunció en medio de las presiones de los directores de la empresa.

Desde Nvidia emitieron un comunicado donde informaron que desde en su lugar asumió "Colette Kress, actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de NVIDIA, ha aceptado el cargo de directora ejecutiva interina" . Aunque el Consejo de Administración de la empresa comenzará la "búsqueda de un director ejecutivo permanente y considerará candidatos internos y externos".

En los últimos días, la presión sobre el exdirectivo de 63 años creció al conocerse la noticia de que tuvo una relación extramatrimonial con una empresaria china que Estados Unidos sospechaban espiaba para Pekín. La mujer señalada como la tercera en discordia es Alice Huang , también conocida como Huang Le.

Se trata de una ciudadana china y hasta hace poco alta ejecutiva de Megaspeed International, una empresa de centros de datos con sede en Singapur . Pese a compartir apellido, no tiene parentesco con el CEO.

La cercanía entre Alice Huang y el fundador de Nvidia comenzó a quedar expuesta a partir de fotografías y registros audiovisuales de encuentros empresariales. Ambos fueron vistos juntos en reuniones del sector tecnológico y en eventos privados . Una de las escenas que adquirió mayor notoriedad ocurrió en mayo de 2025, durante la feria Computex, en Taipéi.

En aquella oportunidad, Jensen Huang organizó una cena en un restaurante de la capital taiwanesa a la que asistió la empresaria. Las imágenes difundidas por medios de comunicación muestran gestos de familiaridad entre ambos, incluido un beso en la mejilla, y registran que abandonaron el establecimiento en el mismo automóvil.

La investigación periodística también reconstruyó encuentros anteriores y contactos de Huang con referentes de la industria de los semiconductores y la inteligencia artificial. Para los investigadores estadounidenses, esa posición le habría permitido acceder a espacios de intercambio empresarial y establecer una relación de confianza con el máximo ejecutivo de Nvidia.

Según las versiones difundidas por The New York Times y otros medios internacionales, los organismos de inteligencia habrían monitoreado a la empresaria durante al menos un año y compartido sus conclusiones con funcionarios de alto rango del Gobierno estadounidense. Las sospechas apuntan a que Beijing podría haber intentado utilizar la relación sentimental para conseguir información sobre la compañía y, eventualmente, influir en su posición respecto de las ventas de procesadores avanzados al mercado chino.

La controversia adquirió una nueva dimensión cuando Jensen Huang reconoció ante los empleados de Nvidia que había mantenido una relación extramatrimonial. El empresario pidió disculpas a su esposa, Lori, y a sus hijos, y manifestó su disposición a colaborar con la investigación independiente que puso en marcha el directorio de la compañía.

Por su parte, el Gobierno chino rechazó las acusaciones. El portavoz de la Cancillería, Guo Jiakun, calificó las versiones sobre una supuesta operación de espionaje como afirmaciones sin fundamento y una campaña destinada a desprestigiar a Beijing.

Nvidia, mientras tanto, aseguró que no tiene motivos para considerar que se hayan comprometido secretos comerciales o información vinculada con la seguridad nacional estadounidense. La investigación interna deberá determinar si existió alguna filtración, cuál fue el alcance de la relación entre Huang y la empresaria y si el vínculo personal pudo formar parte de una operación de inteligencia.

Alice Huang, cuya ubicación actual no fue confirmada públicamente, tampoco realizó declaraciones para responder a las acusaciones. Así, su figura permanece en el centro de un caso en el que confluyen intereses empresariales, relaciones personales y la creciente competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.

Qué decía el comunicado enviado al personal de Nvidia por el exCEO

"Le debo una disculpa a mi familia y a todos ustedes. Fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice", comenzó el texto que le llegó al personal de Nvidia y publicó Bloomberg. El empresario se dirigió a socios, accionistas, colegas y el directorio: "Merecen algo mejor de mí".

"En relación con las preocupaciones sobre seguridad nacional planteadas en los informes de prensa, el Consejo de Administración de Nvidia ha iniciado una investigación independiente", continuó Huang y afirmó: "Apoyo la investigación y cooperaré plenamente".

"Amo a nuestro país y a nuestra empresa. Estoy comprometido con la protección de Nvidia y con el apoyo a la seguridad nacional de Estados Unidos. Me siento orgulloso y agradecido de ser estadounidense", remarcó.