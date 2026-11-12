Qué hace Antonela Roccuzzo en Perú al mismo tiempo que el papa León XIV

La esposa de Lionel Messi visitó el país sudamericano y el viaje coincidió con los días que el Sumo Pontífice pasará allí. El chiste que se viralizó sobre el futbolista por una de las fotos que compartió.

Antonela Roccuzzo viajó a Perú para colaborar con una marca de joyería de lujo y compartió algunas postales típicas del país, en el que también se encuentra el papa León XIV desde este miércoles. Además de publicar los objetos que le regaló la marca, la esposa de Lionel Messi subió la foto de una alpaca y de uno de los paisajes más imponentes de Cusco.

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La foto del animal andino provocó que algunos usuarios lo compararan con una cabra y recordaran al marido de Roccuzzo. "El GOAT, Messi", escribió un usuario en Instagram en referencia a las siglas de Greatest of all time ("El mejor de todos los tiempos", en inglés).

El futbolista no aparece en ninguna de las fotografías que compartió, ni siquiera en la última en la que se la ve a la modelo de pie con un paisaje impresionante de fondo. Ella aparece de espaldas con un conjunto informal, que constó de jean, remera blanca, botas negras y un trench largo de color marrón.

La designación como embajadora de esta marca de lujo, anunciada en abril de este año, marcó un punto de inflexión en su carrera para posicionarse como una figura con peso propio en el mercado global de la colaboración con marcas.

Sobre el rol de su marido como consejero laboral y compañero, Roccuzzo precisó a Vogue: "Ahora me está acompañando un montón, le cuento que me está saliendo una oportunidad y él me aconseja. Es de un lado y del otro. No tengo tanta culpa y me dan más ganas de hacer cosas nuevas. Me siento más libre y con más ganas de aprovechar las oportunidades que van surgiendo".

"Hay que acompañar y estar en cuanto le toca hacer algo, para que lo pueda hacer tranquila. A ella le cuesta mucho hacerlo, si nunca lo hizo fue porque le costaba soltar a los nenes, dejarlos, no estar en la rutina el día a día, irlos a buscar al cole, llevarlos a algún lado, al entrenamiento... De a poquito se fue soltando", detalló Messi en una entrevista al Pollo Álvarez al ser consultado por esta faceta de su esposa.

Un fanático se cruzó a Messi, le hizo un pedido especial y su gesto lo sorprendió por completo

Un semáforo de Miami fue el escenario de un encuentro que el creador de contenidos Serg Barrera jamás había imaginado. El influencer que vive en Estados Unidos se cruzó por casualidad con Lionel Messi mientras manejaba y no dejó pasar la oportunidad de pedirle un autógrafo.

Al notar quién iba detrás, Barrera estacionó, tomó un marcador y bajó con una camiseta de la Selección argentina para acercarse al jugador del Inter Miami, quien accedió al pedido y firmó la camiseta, para luego posar para una foto junto al joven. La emoción fue tan grande que Barrera todavía no podía procesar lo ocurrido cuando decidió contar la experiencia en su canal de YouTube.

Redes sociales

Lo que más lo sorprendió no fue solo la firma, sino la actitud del campeón del mundo cuando la luz del semáforo ya estaba en verde. Messi esperó con paciencia, sin tocar bocina ni mostrarse enojado, y para el joven ese detalle fue otra muestra de su sencillez.