5 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El Consejo de Seguridad de la ONU sesiona de urgencia tras la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela

Se lleva a cabo la sesión de emergencia solicitada por Venezuela, después de que Estados Unidos bombardease Caracas y capturase al presidente Nicolas Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Por

El Consejo de Seguridad se reúne este lunes en una sesión de emergencia.

El Consejo de Seguridad sesiona este lunes en una reunión de emergencia solicitada por Venezuela, después de la incursión militar realizada por Estados Unidos en Caracas, que culmino con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

China exhortó al gobierno de EEUU a liberar a Maduro. 
Te puede interesar:

China volvió a exigir la liberación de Maduro: "Ningún país debe actuar como policía mundial"

La secretaria general adjunta de las Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo, habló en nombre del Secretario General António Guterres, y manifestó su profunda preocupación, calificó la situación como “grave” y subrayó que el derecho internacional no fue respetado.

“El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales depende del compromiso continuo de todos los Estados Miembros de adherirse a todas las disposiciones de la Carta”, subrayó.

Además reconoció los años de crisis política, económica y humanitaria en Venezuela, pero insistió en la necesidad de evitar una “conflagración más amplia y destructiva”.

NOTICIA EN DESARROLLO.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En1998, Bill Clinton lo designó juez federal de Manhattan. 

Quién es Alvin Hellerstein, el juez que presidirá el juicio contra Maduro en Nueva York

Fuertes subas en la apertura de Wall Street.

La captura de Maduro hace disparar las acciones de petroleras estadounidenses

Nicolás Maduro fue trasladado a Nueva York tras su captura en Venezuela.

Suiza congeló los activos de Maduro para prevenir la fuga de fondos

un video con inteligencia artificial recreo el momento de la detencion de maduro

Un video con Inteligencia Artificial recreó el momento de la detención de Maduro

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de Cuba.

El gobierno de Cuba confirmó la muerte de 32 soldados cubanos en el ataque a Venezuela y decretó duelo nacional

play

Tras la intervención en Venezuela, Trump ahora apunta a Cuba: "Están a punto de caer"

Rating Cero

Cuál es la relación entre los signos y las compatibilidades.

Famoso actor volvió a apostar al amor: está de novio con una joven 44 años menor

La historia sigue a Simon Williams, interpretado por el ganador del Emmy a Mejor Actor, Yahya Abdul-Mateen II, un actor que lucha por abrirse camino en Hollywood y consigue audicionar para encarnar a un superhéroe dentro de una película del propio universo Marvel. 
play

CONFIRMADO: quién es el NUEVO SUPERHÉROE que se suma al universo MARVEL

Tessa Thompson interpreta a Anna Andrews en la nueva miniserie de Netflix. 
play

Expectativa en Netflix: se viene el estreno de un thriller psicológico de 6 capítulos de 50 minutos cada uno

“ Ahora te la vas a ver conmigo. Termino con esto y te voy a buscar”, le dijo Migueles al periodista

El fuerte cruce que protagonizó el novio de Wanda Nara en Punta del Este: amenazó a un periodista

Esta emotiva película argentina de un amor que no conoce de edades ya está en Netflix y es furor: de cual se trata
play

Esta emotiva película argentina de un amor que no conoce de edades ya está en Netflix y es furor: de cual se trata

Timothée Chalamet y Kylie Jenner.

El momento cumbre de los Critics Choice Awards: Timothée Chalamet le declaró su amor a Kylie Jenner

últimas noticias

El juvenil continuará su carrera en Olimpia, que se queda con la mitad de su ficha.

El pibe de River que no suma minutos y que se va a jugar a un grande del continente: llamativo caso

Hace 6 minutos
Los sombreros clásicos pierden protagonismo este verano frente a accesorios más livianos.

Adiós al sombrero clásico: este es el accesorio que vas a ver en la playa en el verano 2026

Hace 6 minutos
Cuál es la relación entre los signos y las compatibilidades.

Famoso actor volvió a apostar al amor: está de novio con una joven 44 años menor

Hace 8 minutos
JD Vance no estaba en su casa al momento del incidente.

En plena intervención en Venezuela, detuvieron a un hombre por intentar entrar a la casa del vice de Trump

Hace 22 minutos
play

El Consejo de Seguridad de la ONU sesiona de urgencia tras la incursión militar de EEUU en Venezuela

Hace 30 minutos