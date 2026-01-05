El Consejo de Seguridad de la ONU sesiona de urgencia tras la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela Se lleva a cabo la sesión de emergencia solicitada por Venezuela, después de que Estados Unidos bombardease Caracas y capturase al presidente Nicolas Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Por + Seguir en







El Consejo de Seguridad sesiona este lunes en una reunión de emergencia solicitada por Venezuela, después de la incursión militar realizada por Estados Unidos en Caracas, que culmino con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La secretaria general adjunta de las Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo, habló en nombre del Secretario General António Guterres, y manifestó su profunda preocupación, calificó la situación como “grave” y subrayó que el derecho internacional no fue respetado.

“El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales depende del compromiso continuo de todos los Estados Miembros de adherirse a todas las disposiciones de la Carta”, subrayó.

Además reconoció los años de crisis política, económica y humanitaria en Venezuela, pero insistió en la necesidad de evitar una “conflagración más amplia y destructiva”.