El hermano de Delcy Rodríguez fue reelegido como presidente del Parlamento de Venezuela Jorge Rodríguez volverá a encabezar la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo unicameral del país caribeño. La mayoría oficialista respaldó que continúe en el cargo hasta 2031.







El Parlamento de Venezuela reeligió a Jorge Rodríguez, el hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, como titular del Poder Legislativo por el periodo 2026-2031 gracias a la mayoría oficialista. Se trata de un cargo que ocupa desde 2021.

“Evidente y determinante mayoría, queda aprobada”, concluyó el director de debate y diputado de mayor edad, Fernando Soto Rojas, tras la votación en el recinto.

La Asamblea Nacional del país caribeño realizó este lunes su sesión inaugural desde las elecciones del 25 de mayo y estuvo atravesada por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, durante una intervención militar realizada por Estados Unidos.

Soto Rojas definió esta captura como un “secuestro” y la atribuyó a “un ataque bárbaro y cobarde, de corte fascista por el imperialismo yanqui”. Tras el discurso inaugural, juraron los 284 diputados electos. Entre ellos debía estar Flores y ante su ausencia sus pares ovacionaron la banca vacía que le correspondía.