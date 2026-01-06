Después de 19 años de matrimonio, Nicole Kidman se separó del músico country Keith Urban

Para la estrella de Hollywood, este significó su segundo divorcio después de que estuviera casada con el actor Tom Cruz, entre 1990 y 2001.

La actriz Nicole Kidman y el cantante Keith Urban se casaron en 2006, luego de conocerse en una cena organizada por el gobierno australiano en Los Ángeles.

La actriz Nicole Kidman y el músico Keith Urban se divorciaron este martes después de un matrimonio que duró unos 19 años. La pareja fue finalmente disuelta por la Justicia del estado de Tennessee, a partir de que ellos llegaran a un acuerdo de separación.

"Existen diferencias tan irreconciliables entre las partes que harían impráctica e imposible la continudad del matrimonio" , escribió la jueza Stephanie Williams en su fallo en el que se les concedió el divorcio luego de que se aseguraran los acuerdos de pareja sobre la división de bienes y la custodia de los hijos fueran suficientes.

En términos legales, el divorcio había sido solicitado por Kidman durante el pasado mes de septiembre. Para todo Hollywood este pedido de separación significó una gran sorpresa , ya que la actriz y el cantante ganador del Premio Grammy en 2006 no solo que estuvieron juntos durante casi dos décadas. Además, eran reconocidos como una de las parejas más poderosas dentro de la industria del entretenimiento.

Para separarse, Kidman y Urban alcanzaron un llamativo acuerdo de divorcio al que tuvo acceso el periódico británico Daily Mail. Entre alguno de los puntos más destacados , los dos renunciaron a cualquier tipo de manutención. Ambos declararon ingresos mensuales superiores a los u$s100 mil y el tribunal les ordenó cero dólares en concepto de pensión alimenticia para sus dos hijas, Faith y Margareth, quienes aún son menores de edad.

Según el plan de crianza aprobado por el tribunal, la actriz pasará 306 días al año con las menores, mientras que Urban tendrá 59 días, lo que equivale a fines de semana alternos.

En cuanto a los bienes materiales, el decreto de divorcio establece que todas las propiedades —desde muebles y electrodomésticos hasta vehículos, cuentas bancarias, inversiones y objetos personales— fueron repartidas “a satisfacción mutua”. El documento confirma que los detalles del acuerdo se cerraron el 6 de septiembre, semanas antes de que Kidman presentara formalmente la petición de divorcio.

Hasta el momento se desconocen los motivos de la separación de Kidman y Urban. Pero la prensa australiana apuntó que el cantante mantiene hace meses una relación amorosa con su guitarrista, Maggie Baugh, quien tiene 25 años de edad. Sin embargo, fuentes cercanas a la expareja señalaron que el divorcio se debió a un desgaste en la relación provocado por meses de distanciamiento y agendas profesionales incompatibles.

Urban y Kidman se casaron en 2006, después de conocerse en una cena patrocinada por el gobierno australiano en Los Ángeles. Para él, este significó su único matrimonio. Mientras que en el caso de la actriz, esta es la segunda vez que tuvo que atravesar un divorcio, después de que compartiera la alianza once años con el actor Tom Cruise, entre 1990 y 2001. Ahora, la estrella de Hollywood vuelve a estar soltera.