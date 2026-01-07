Más de 200 personas fueron engañadas por un sitio web falso que utilizaba fotos y reseñas reales de un alojamiento en el balneario de Reñaca, en Viña del Mar. El autor del fraude publicó un extraño mensaje para pedir perdón a los damnificados.

Alrededor de 200 turistas argentinos fueron víctimas de una estafa al alquilar departamentos en un apart hotel ubicado en el concurrido balneario de Reñaca, en la ciudad chilena de Viña del Mar . El engaño se concretó a través de un sitio web falso que utilizaba fotos y reseñas de un alojamiento que sí existía. Una vez revelado el fraude, el responsable cerró la página, pidió perdón con una cita bíblica y desapareció .

Algunos de los damnificados perdieron hasta u$s1.300 en concepto de adelanto , y familias que planeaban pasar una quincena junto al mar se vieron con sus sueños truncos y sus bolsillos vaciados.

Maricel , una de las víctimas, contó a C5N lo ocurrido. "Estaba mirando en Instagram y vi que Holiday había sacado una publicidad donde decía 'Vení a pasar fin de año' . Me derivaron a un WhatsApp y se contactó una tal Marcela, me preguntó cuándo pensábamos viajar, cuántas personas éramos, me pasó el paquete cuánto salía, y me mandó un link de Booking para poder ver los departamentos , que tenían vista al mar por el tema del show de los fuegos artificiales", explicó en diálogo con Valentina Caff en Mañanas Argentinas .

" Como yo al lugar lo conozco porque ya he viajado en otras oportunidades al Holiday, nunca desconfié . Tampoco el precio me pareció algo rebarato, pagamos 350.000 pesos chilenos (unos $600.000). Pero bueno, era accesible como para decir, 'Bueno, dale, pasamos la fiesta de fin de año y volvemos'", recordó.

Pero todo se ensombreció al llegar. "Me presento en la recepción y le doy mi nombre y me dice el señor que no, que no hay ninguna reserva con mi nombre . Cuando le voy a mostrar me dice, 'No, esto es por Holiday Reñaca y ha sido una estafa'", contó Maricel.

Holiday Park Reñaca Viña del Mar estafa Chile El sitio web falso utilizaba las fotos reales del lugar en Viña del Mar. Booking

"Había familias que habían ido por 15 días. Nosotros, por lo menos, decí que fuimos por tres noches. Y ahí nos encontramos con esta situación. Yo iba con mi marido, mis padres y mis niños chiquitos, entonces tuvimos que buscar otra solución porque ya estábamos ahí. Tampoco te podés volver, la ilusión de los niños, de ver los fuegos artificiales, de ir a la playa. Pero bueno, desembolsar todo el dinero otra vez o más, porque terminamos pagando un poco más", lamentó.

"Vi el lugar, me confié y no soy una persona confiada, siempre de por sí trato de ir al lugar, contactar personalmente o hablar con alguien de confianza que me lo recomienden. Pero bueno, conocía el lugar y todo se veía muy creíble, las opiniones y todo, y era en Chile, donde he tenido buenas experiencias", concluyó la daminificada.

Para el dueño real de los departamentos, la página falsa era "supercreíble"

También habló con C5N Egon Pfaff, dueño del alojamiento. "Lo que ocurrió fue que crearon esta página web, la armaron de tal forma que había un link que te direccionaba a la publicación real que tengo yo en Booking. Entonces ahí a la gente le daba más confianza porque aparecían muchos comentarios positivos, que son los reales de la página, y comentarios viejos. El condominio no es un apart hotel, sino que son dos torres y los departamentos son todos particulares", consideró.

"La primera familia estaba prácticamente en shock, reclamándome porque decía 'bueno, yo hice la reserva hace un mes por la página, aparece tu nombre, tienes que hacerte responsable'. Y yo no entendía de qué página me estaba hablando", relató.

"Después empecé a entender cómo funcionaba y por qué tanta gente empezó a caer. Esta página, tenía un un WhatsApp, donde te mandaban mensajes como automáticos, entonces era bien impersonal, como que nunca hablabas de tú a tú con una persona real", señaló.

Egon expresó que "una familia también me mandó una publicación que estaban haciendo publicidad por TikTok, estaba todo bien armado y la verdad es que era supercreíble, por eso habrán caído tantas familias, estaba bien armado, porque respondían".

"Apenas me enteré contacté a medios de aquí para dar a conocer el tema, sobre todo pensando en los argentinos, porque yo diría que el 100% de los estafados son de Mendoza. Después de una entrevista en TVN me empezaron a llamar de otros canales, así que se cumplió el objetivo de llegar a las noticias", concluyó.

La disculpa del estafador, con una cita bíblica

El estafador pidió disculpas a los afectados hasta con una cita bíblica, cerró la página web falsa y desapareció. "Perdón a todos, pero era necesario. Reconozco el daño, y pido perdón por ello, sé que deberé paga en algún momento y lo haré. Lamento desde lo más profundo de mi alma el haberme aprovechado de ilusiones, pero era necesario para salir. No será grato para mí este fin de año sabiendo lo que hice", escribió en una publicación.

Luego, apeló al salmo 51 Miserere: "Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa, y de mi pecado purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante mí; contra Ti, contra Ti sólo he pecado".