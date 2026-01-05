En plena intervención en Venezuela, detuvieron a un hombre por intentar entrar a la casa del vicepresidente de EEUU JD Vance confirmó que "un loco quiso ingresar por la fuerza rompiendo las ventanas". "Ni siquiera estábamos en casa porque ya habíamos regresado a Washington", aclaró. Por + Seguir en







JD Vance no estaba en su casa al momento del incidente.

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este lunes por agentes del Servicio Secreto por presuntos daños materiales y rotura de ventanas en la residencia del vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien no se encontraba en el lugar, en plena agitación en el país por la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, ocurrida el fin de semana.

"La vivienda estaba desocupada en el momento del incidente, y el vicepresidente y su familia no se encontraban en Ohio", informó el Servicio Secreto después del incidente, ocurrido poco después de la medianoche.

El propio Vance escribió en su cuenta de X: "Agradezco los buenos deseos de todos por el ataque en nuestra casa. Por lo que sé, un loco intentó entrar a la fuerza golpeando las ventanas. Agradezco al servicio secreto y a la policía de Cincinnati su rápida respuesta. Ni siquiera estábamos en casa porque ya habíamos regresado a Washington".

"Una petición a los medios: tratemos de proteger a nuestros hijos lo máximo posible de las realidades de esta vida de servicio público. En ese sentido, dudo del valor informativo de llenar todo con fotos de nuestra casa con las ventanas rotas", concluyó.

JD Vance 5 enero 2026 tuit ataque casa El mensaje de JD Vance a los medios de comunicación tras el incidente. Según reportó el Servicio Secreto, agentes —cuya identidad permanece en el anonimato—escucharon un fuerte ruido en la casa alrededor de la medianoche y encontraron a una persona que había roto una ventana con un martillo e intentaba entrar en la vivienda. El hombre también había destrozado un vehículo del Servicio Secreto al entrar en la casa.

Según señaló la cadena ABC News, el sospechoso, de quien aún no se conocen detalles, fue puesto bajo custodia de la Policía de Cincinnati por daños a la propiedad. La residencia, ubicada en el antiguo barrio de East Walnut Hills de Cincinnati, a orillas del río Ohio, fue adquirida por Vance en 2018 por aproximadamente u$s1,4 millones. Embed