5 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

En plena intervención en Venezuela, detuvieron a un hombre por intentar entrar a la casa del vicepresidente de EEUU

JD Vance confirmó que "un loco quiso ingresar por la fuerza rompiendo las ventanas". "Ni siquiera estábamos en casa porque ya habíamos regresado a Washington", aclaró.

Por
JD Vance no estaba en su casa al momento del incidente.

JD Vance no estaba en su casa al momento del incidente.

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este lunes por agentes del Servicio Secreto por presuntos daños materiales y rotura de ventanas en la residencia del vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien no se encontraba en el lugar, en plena agitación en el país por la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, ocurrida el fin de semana.

Te puede interesar:

El Consejo de Seguridad de la ONU sesiona de urgencia tras la incursión militar de EEUU en Venezuela

"La vivienda estaba desocupada en el momento del incidente, y el vicepresidente y su familia no se encontraban en Ohio", informó el Servicio Secreto después del incidente, ocurrido poco después de la medianoche.

El propio Vance escribió en su cuenta de X: "Agradezco los buenos deseos de todos por el ataque en nuestra casa. Por lo que sé, un loco intentó entrar a la fuerza golpeando las ventanas. Agradezco al servicio secreto y a la policía de Cincinnati su rápida respuesta. Ni siquiera estábamos en casa porque ya habíamos regresado a Washington".

"Una petición a los medios: tratemos de proteger a nuestros hijos lo máximo posible de las realidades de esta vida de servicio público. En ese sentido, dudo del valor informativo de llenar todo con fotos de nuestra casa con las ventanas rotas", concluyó.

JD Vance 5 enero 2026 tuit ataque casa
El mensaje de JD Vance a los medios de comunicación tras el incidente.

El mensaje de JD Vance a los medios de comunicación tras el incidente.

Según reportó el Servicio Secreto, agentes —cuya identidad permanece en el anonimato—escucharon un fuerte ruido en la casa alrededor de la medianoche y encontraron a una persona que había roto una ventana con un martillo e intentaba entrar en la vivienda. El hombre también había destrozado un vehículo del Servicio Secreto al entrar en la casa.

Según señaló la cadena ABC News, el sospechoso, de quien aún no se conocen detalles, fue puesto bajo custodia de la Policía de Cincinnati por daños a la propiedad.

La residencia, ubicada en el antiguo barrio de East Walnut Hills de Cincinnati, a orillas del río Ohio, fue adquirida por Vance en 2018 por aproximadamente u$s1,4 millones.

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nicolás Maduro fue llevado ante los tribunales en Nueva York este lunes.

China volvió a exigir la liberación de Maduro: "Ningún país debe actuar como policía mundial"

En1998, Bill Clinton lo designó juez federal de Manhattan. 

Quién es Alvin Hellerstein, el juez que presidirá el juicio contra Maduro en Nueva York

Fuertes subas en la apertura de Wall Street.

La captura de Maduro hace disparar las acciones de petroleras estadounidenses

un video con inteligencia artificial recreo el momento de la detencion de maduro

Un video con Inteligencia Artificial recreó el momento de la detención de Maduro

Maduro comparece ante la justicia de EEUU.

Maduro, por primera vez ante la justicia de EEUU: lo trasladaron al tribunal en helicóptero

play

Tras la intervención en Venezuela, Trump ahora apunta a Cuba: "Están a punto de caer"

Rating Cero

La historia sigue a Simon Williams, interpretado por el ganador del Emmy a Mejor Actor, Yahya Abdul-Mateen II, un actor que lucha por abrirse camino en Hollywood y consigue audicionar para encarnar a un superhéroe dentro de una película del propio universo Marvel. 
play

CONFIRMADO: quién es el NUEVO SUPERHÉROE que se suma al universo MARVEL

Tessa Thompson interpreta a Anna Andrews en la nueva miniserie de Netflix. 
play

Expectativa en Netflix: se viene el estreno de un thriller psicológico de 6 capítulos de 50 minutos cada uno

“ Ahora te la vas a ver conmigo. Termino con esto y te voy a buscar”, le dijo Migueles al periodista

El fuerte cruce que protagonizó el novio de Wanda Nara en Punta del Este: amenazó a un periodista

Esta emotiva película argentina de un amor que no conoce de edades ya está en Netflix y es furor: de cual se trata
play

Esta emotiva película argentina de un amor que no conoce de edades ya está en Netflix y es furor: de cual se trata

Timothée Chalamet y Kylie Jenner.

El momento cumbre de los Critics Choice Awards: Timothée Chalamet le declaró su amor a Kylie Jenner

Qué manera de mirarte, le escribió Demichelis a Camila Debenedetti.

Filtraron los mensajes que Martín Demichelis le mandó a una modelo argentina: "Sos..."

últimas noticias

JD Vance no estaba en su casa al momento del incidente.

En plena intervención en Venezuela, detuvieron a un hombre por intentar entrar a la casa del vice de Trump

Hace 13 minutos
play

El Consejo de Seguridad de la ONU sesiona de urgencia tras la incursión militar de EEUU en Venezuela

Hace 21 minutos
play
La historia sigue a Simon Williams, interpretado por el ganador del Emmy a Mejor Actor, Yahya Abdul-Mateen II, un actor que lucha por abrirse camino en Hollywood y consigue audicionar para encarnar a un superhéroe dentro de una película del propio universo Marvel. 

CONFIRMADO: quién es el NUEVO SUPERHÉROE que se suma al universo MARVEL

Hace 38 minutos
play
Tessa Thompson interpreta a Anna Andrews en la nueva miniserie de Netflix. 

Expectativa en Netflix: se viene el estreno de un thriller psicológico de 6 capítulos de 50 minutos cada uno

Hace 40 minutos
China exhortó al gobierno de EEUU a liberar a Maduro. 

China volvió a exigir la liberación de Maduro: "Ningún país debe actuar como policía mundial"

Hace 1 hora