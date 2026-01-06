Fabián Cubero sorprendió a su hija Allegra con un emotivo video por sus 15 años en plena interna con Nicole Neumann El exfutbolista de Vélez utilizó sus redes sociales para compartir un material audiovisual con recuerdos inéditos para homenajear a su segunda hija. Previamente, hubo mucha tensión entre el futbolista y su exmujer por la organización del festejo de la joven. + Seguir en







Fabián Cubero le dedicó un sentido video a su hija Allegra por sus 15 años. Instagram: @fabiancuberooficial

Fabián Cubero celebró este martes el cumpleaños número 15 de su hija Allegra con un mensaje cargado de afecto a través de su cuenta de Instagram. El festejo ocurrió en pleno conflicto con Nicole Neumann, madre de la adolescente, con quien el exdeportista tuvo sus roces por la celebración del cumpleaños de la adolescente.

El exjugador publicó un video compuesto por una selección de imágenes donde la cumpleañera aparece junto a sus otros hijos: Indiana, Sienna y el pequeño Luca. El posteo incluyó palabras que reflejaron el orgullo y la felicidad del padre ante el presente de la joven.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fabian Cubero (@fabiancuberooficial) "Feliz 15, mi amor. Que esta nueva etapa te encuentre siempre vos, con esa personalidad tan linda que tenés. Estoy orgulloso de la persona que sos y feliz de acompañarte en cada paso. Te amo con todo mi corazón", escribió Cubero. El mensaje puso el foco en la autenticidad de su hija, quien respondió a los pocos minutos: "Te amo pa".

La organización del evento principal quedó bajo la responsabilidad del exdefensor y su actual pareja, Mica Viciconte. Por su parte, la modelo Nicole Neumann también organizó una celebración paralela y un viaje especial para cumplir con el pedido de la joven de festejar con ambos núcleos familiares por separado. La modelo también utilizó sus redes para homenajear a su hija. "Felices 15 a la princesa de mis sueños. Te amo", compartió en historias de Instagram.