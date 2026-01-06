IR A
Fabián Cubero sorprendió a su hija Allegra con un emotivo video por sus 15 años en plena interna con Nicole Neumann

El exfutbolista de Vélez utilizó sus redes sociales para compartir un material audiovisual con recuerdos inéditos para homenajear a su segunda hija. Previamente, hubo mucha tensión entre el futbolista y su exmujer por la organización del festejo de la joven.

Fabián Cubero celebró este martes el cumpleaños número 15 de su hija Allegra con un mensaje cargado de afecto a través de su cuenta de Instagram. El festejo ocurrió en pleno conflicto con Nicole Neumann, madre de la adolescente, con quien el exdeportista tuvo sus roces por la celebración del cumpleaños de la adolescente.

El exjugador publicó un video compuesto por una selección de imágenes donde la cumpleañera aparece junto a sus otros hijos: Indiana, Sienna y el pequeño Luca. El posteo incluyó palabras que reflejaron el orgullo y la felicidad del padre ante el presente de la joven.

La organización del evento principal quedó bajo la responsabilidad del exdefensor y su actual pareja, Mica Viciconte. Por su parte, la modelo Nicole Neumann también organizó una celebración paralela y un viaje especial para cumplir con el pedido de la joven de festejar con ambos núcleos familiares por separado.

"Feliz 15, mi amor. Que esta nueva etapa te encuentre siempre vos, con esa personalidad tan linda que tenés. Estoy orgulloso de la persona que sos y feliz de acompañarte en cada paso. Te amo con todo mi corazón", escribió Cubero. El mensaje puso el foco en la autenticidad de su hija, quien respondió a los pocos minutos: "Te amo pa".

Nicole le dedicó una historia a su hija Allegra por la celebración de sus 15 años.

Los conflictos de Fabián Cubero y Nicole Neumann por la fiesta de 15 años de Allegra

En medio de los preparativos de la fiesta de 15 de Allegra Cubero surgió la confirmación de la ausencia de Nicole Neumann en el festejo que organiza el padre. El exfutbolista mencionó en varias entrevistas que él se encarga de cada detalle con la ayuda de Mica Viciconte y fue tajante sobre la relación con la madre de sus hijas: “Pasaron muchas cosas y no hay vínculo, se cortó todo vínculo”.

A pesar de la falta de diálogo, Nicole Neumann también trabajó en una propuesta propia para la celebración. "Estamos armando una fiesta re linda, estamos con el vestido, con Laurencio Adot, así que ahora tenemos la prueba de su vestido, y todas las sorpresas”, comentó la modelo sobre sus planes. La adolescente optó por realizar dos festejos distintos para disfrutar de ambos entornos familiares sin las tensiones que existen entre sus padres.

