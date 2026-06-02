El crossover menos pensado: cuál es el proyecto que une a Taylor Swift con Bizarrap

La cantante y el productor argentino no solo trabajarán juntos, sino que dentro de la misma propuesta laboral estarán Bad Bunny y Migue Granados.

Taylor Swift interpretará la canción de Toy Story 5 y Bizarrap le pondrá voz a un paersonaje nuevo.

La estrella pop, Taylor Swift, y el argentino, Bizarrap, trabajarán en el mismo proyecto que promete romper todas las métricas: ambos serán parte de Toy Story 5. De esta manera, se sumarán a Bad Bunny y Migue Granados, dos que ya estaban confirmados.

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Esta nueva entrega contará con la participación estelar de la artista norteamericana, que será la intérprete de la cortina musical . “ Siempre he soñado con escribir para estos personajes a los que he adorado desde que era una niña de 5 años viendo la primera película de Toy Story” , aseguró.

Según adelantó, el hit llamad o I Knew It, I Knew You saldrá el próximo 5 de junio . “Me enamoré instantáneamente de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verlo en sus primeras etapas, y escribí esta canción tan pronto como llegué a casa después de la proyección. A veces solo lo sabes, ¿verdad?”, agregó.

Por su parte, el productor argentino también anunció que será parte de la quinta parte de la franquicia de Disney y Pixar que llegará a los cines de Argentina el próximo 18 de junio de 2026.

Con imágenes donde están junto a Woody y Buzz Lightyear, el artista confirmó: “Soy la voz de “Santa de jardín”, el nuevo personaje de Toy Story 5”. Se trata de un gnomo, personaje inédito que aparecerá en las versiones de doblaje tanto para Latinoamérica como para España.

“Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42”, aseguró. Al mismo tiempo, se conoció que su personaje compartirá escena con el músico puertorriqueño Bad Bunny, que le dará voz a un juguete llamado Pizza con Anteojos.

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Llega Toy Story 5: de qué tratará la nueva película de Disney y Pixar

Toy Story 5 volverá a reunir a Woody, Buzz Lightyear y el resto de la pandilla de juguetes, aunque esta vez será con un desafío diferente al de las películas anteriores.

Es que las personas tendrán una lucha por mantener viva la importancia de los juguetes físicos y “combatir” contra la tecnología con la llegada de Lilypad, una moderna tableta que desembarcará en la vida de Bonnie, convencida de saber qué es lo mejor para ella.

La aparición del dispositivo pondrá en discusión el lugar que ocupan los juguetes clásicos frente a las pantallas y los nuevos hábitos de entretenimiento de los chicos.